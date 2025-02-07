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Керівника обласної психлікарні судитимуть за хуліганство: справу скерували до суду

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 300

 

У грудні минулого року чоловік намагався знести дерево у сусідньому дворі та відстрілювався від мешканців

Перед судом постане керівник обласної психлікарні Віктор Волошин, який торік у грудні п’яним сів за кермо екскаватора-навантажувача і зруйнував кілька секцій паркана та повалив дерево у дворі багатоквартирних будинків. Нині правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали справи до суду, повідомляють у пресслужбі обласної прокуратури.

За попередніми даними, після того, як Волошин зніс паркан і дерево, сусіди почали робити йому зауваження. Проте той почав лаятися та погрожувати присутнім, а потім дістав із кишені пістолет та щонайменше чотири рази вистрілив у людей біля під’їзду.

Внаслідок цього двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження. Під час досудового розслідування слідчі встановили розмір завданої матеріальної шкоди ОСББ — майже 16 тисяч гривень.

Судитимуть Волошина зі ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, пов’язане з опором громадянам, які припиняли хуліганські дії, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає покарання — до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у день інциденту Полтавська облвійськадміністрація розпочала службове розслідування у справі Віктора Волошина. Також згодом стало відомо, що ПОВА направила до обласної ради подання про призначення нового керівника психлікарні замість Волошина, проте облрада очікувала результатів перевірки.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: poltava.to
Теги: Полтава психлікарня хуліганство суд
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