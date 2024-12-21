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Надзвичайні новини, Полтавщина

Керівника психлікарні у Полтаві можуть звільнити після скандального інциденту

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 369 Коментарів: 1

 

Журналісти дізналися, що до Полтавської облради направили подання про призначення нового керівника обласної психлікарні замість Віктора Волошина, який цього тижня намагався на екскаваторі знести у дворі дерево, а потім відкрив стрілянину із травматичного пістолета

Керівника обласної психлікарні у Полтаві Віктора Волошина можуть звільнити, а замість нього призначити іншу людину. Про це пише видання Суспільне з посиланням на власні джерела у Полтавській облвійськадміністрації.

Журналістам стало відомо, що Полтавська ОВА уже направила подання до Полтавської обласної ради стосовно призначення новим очільником медзакладу теперішнього заступника директора Артура Гаврилюка.

 

Підписати це подання має голова облради Олександр Біленький. Він прокоментував журналістам, що подання щодо призначення нового керівника психлікарні від ОВА у нього ще немає. Немає також і результатів службової перевірки щодо Віктора Волошина. А без них Біленький не підпише подання щодо призначення нового очільника медзакладу.

Суспільне також пише, що Віктор Волошин наразі перебуває на лікарняному.

Що відомо про конфлікт за участю Віктора Волошина

У понеділок, 16 грудня, у дворі будинку на вулиці Семена Антонця, 18, у Полтаві стався конфлікт із використанням екскаватора та травматичної зброї. Керівник обласної психлікарні Віктор Волошин, на екскаваторі намагався знести дерево у сусідньому дворі, відстрілюючись від його мешканців.

 

За словами мешканців, він приїхав у двір на екскаваторі у нетверезому стані та намагався знести дерево і пошкодив паркан. Конфлікт між ним і мешканцями завершився тим, що Волошин дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину.

На місце події викликали поліцію. За даними правоохоронців, усі троє учасників конфлікту — чоловіки віком 40, 57 і 72 роки — отримали травми, ступінь тяжкості яких наразі встановлюється.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). У 40-річного Волошина вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

Того ж дня очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін відреагував на ситуацію та повідомив, що наразі триває службове розслідування у справі Віктора Василенка.


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У Полтаві керівник психлікарні на екскаваторі намагався знести дерево у чужому дворі, відстрілюючись від місцевих мешканців 

Полтавська ОВА проводить службове розслідування щодо скандального інциденту за участі керівника психлікарні

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтава психлікарня конфлікт бійка хуліганство
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Коментарі: 1

1 219
Andron777:
Сьогодні, 17:35

Суспільне також пише, що Віктор Волошин наразі перебуває на лікарняному. Та шо ж вони очільники всі такі кволі коли нашкоднічають? Цікаво, а шо ж у нього за хвороба така? На фото рило відкормлене, сам здоровий як бугай, а тут бац і захворів... На фронт санітаром нехай іде, там моча в голову не битиме.smirk


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