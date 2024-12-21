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Сьогодні о 21.00 стартує вечір боксу: головний бій між Усиком і Ф'юрі відбудуться після опівночі

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 1 439

 

Великий бій між володар титулів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф’юрі відбудеться у Саудівській Аравії

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться великий вечір професійного боксу — другий бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. Вечір боксу розпочнеться сьогодні о 21.00 за київським часом. А головний поєдинок шоу орієнтовно розпочнеться 22 грудня о 1.00 за київським часом. У прямому етері шоу боксу Усик — Ф’юрі 2 покаже стрімінговий сервіс DAZN. Окрім того, поєдинок в Україні покаже Megogo.

Нагадаємо, у першому поєдинку на рингу в Ер-Ріяді, який відбувся 18 травня 2024 року, Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів. У 9-му раунді українець відправив суперника в нокдаун, але Ф’юрі продовжив бій, який тривав усі 12 раундів.

Бій-реванш знову відбудеться в Ер-Ріяді. На шоу виступлять ще троє українських боксерів: Сергій БогачукАндрій Новицький та Даніель Лапін.

На зважуванні Усик показав свою рекордну вагу — 102,5 кг. Проте Ф’юрі виявився на 25 кг важче — 127,4 кілограма. Це сутєва перевага — у Ф’юрі буде тиснути вагою на Сашка та намагатися обмежувати його в русі. 

Цікаво, що Тайсон додав майже 10 кг, порівняно з першим боєм, коли важив 118,8 кг. Вага Усика під час першого поєдинку була 101,2 кг, тобто він додав близько 1 кг.

Під час реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі вони боротимуться не лише за титул об'єднаного чемпіона світу, а й за унікальний ювілейний пояс, присвячений 50-річчю легендарного поєдинку між Мухаммедом Алі та Джорджем Форманом.

У 1974 році Мухаммед Алі здобув перемогу над непереможеним Джорджем Форманом у восьмому раунді, ставши легендою. Цей бій став однією з найбільших подій у світі боксу, і зараз Усик та Ф’юрі мають можливість увійти в історію, змагаючись за пояс, присвячений цій події.

Напередодні бою стало відомо про скандал — команда Олександра Усика звинуватила Ф’юрі в грубому порушенні правил щодо довжини волосся на обличчі, вимагаючи, щоб той поголив свою густу бороду. Британець відрощував рослинність на обличчі 12 тижнів.

За словами промоутер українського боксера Олександра Красюка, у правилах Всесвітньої боксерської ради (World Boxing Council; WBC) чітко сказано, що спортсмен може носити підстрижену бороду, якщо її густота не пом’якшує і не впливає на силу удару або траєкторію ударів, а також не призводить до порізів або саден у суперника.

Водночас промоутер Ф’юрі Френк Воррен навідріз відмовився голити бороду своєму підопічному, оскільки, за його словами, до цього поєдинку багато боксерів виходили на ринг, маючи бороду.

Зазначимо, що перед своїм першим боєм у травні Ф’юрі мав поголене обличчя.

Спортивні оглядачі зазначають, що перемога в цьому бою може стати кульмінацією кар'єри як для Усика, так і для Ф’юрі. Обидва боксери вже увійшли в історію своїми досягненнями, але цей реванш може підняти їх на новий рівень. Хто з них стане володарем ювілейного поясу та об'єднаним чемпіоном світу? Відповідь на це питання дізнаємося цієї ночі.

Вболіваємо за українця Олександра Усика!

Нагадаємо, кременчуцька спортсменка Марія Грак стала чемпіонкою Всеукраїнських змагань з легкоатлетичних багатоборств

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: t.me/Usyk17
Теги: бокс Олександр Усик чемпіон
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