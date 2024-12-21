Завтра у Кременчуці погодинних графіків відключення світла не буде — «Полтаваобленерго»

У неділю, 22 грудня, у Кременчуці та на Полтавщині графік погодинного відключення світла не застосовуватимуть. Про це повідомили у пресслужбі компанії «Полтаваобленерго».
Національна енергетична компанія «Укренерго» не довела обсяг розвантаження для регіону.
Водночас споживачам радять раціонально використовувати електроенергію у години пікового навантаження та не вмикати одночасно кілька потужних приладів із 8.00 до 20.00.
Зазначимо, що завтра у Кременчуці застосовуватимуть графік планового відключення електроенергії.
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