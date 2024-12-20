Кременчуцька спортсменка — чемпіонка Всеукраїнських змагань з легкоатлетичних багатоборств

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 175

Кременчуцька спортсменка Марія Грак стала чемпіонкою Всеукраїнських змагань з легкоатлетичних багатоборств. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного, де Марія навчається.

Відбулися змагання у неділю, 15 грудня в Одесі. Спортсменка завоювала золоту медаль, яку їй вручив чемпіон Олімпійських ігор з багатоборств Микола Авілов.

Молодчинка! Ти найкраща! — вітають спортсменку педагоги ліцею.

Готувала Марію до змагань тренерка Вікторія Козлова.

Нагадаємо, нещодавно Марія Грак також завоювала І місце у рейтингу юнаків і дівчат 2011-2012 р. н. на обласному чемпіонаті з легкої атлетики.