Кременчуцька спортсменка Марія Грак стала чемпіонкою Всеукраїнських змагань з легкоатлетичних багатоборств. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного, де Марія навчається.
Відбулися змагання у неділю, 15 грудня в Одесі. Спортсменка завоювала золоту медаль, яку їй вручив чемпіон Олімпійських ігор з багатоборств Микола Авілов.
Молодчинка! Ти найкраща! — вітають спортсменку педагоги ліцею.
Готувала Марію до змагань тренерка Вікторія Козлова.
Нагадаємо, нещодавно Марія Грак також завоювала І місце у рейтингу юнаків і дівчат 2011-2012 р. н. на обласному чемпіонаті з легкої атлетики.
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