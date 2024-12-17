Кременчуцькі легкоатлети стали переможцями та призерами на обласному чемпіонаті, що відбувся 14 грудня у Гребінці. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де спортсмени навчаються.
Кожен учасник міг показати свої сили у різних видах змагань.
Так Валерія Лапа стала триразовою чемпіонкою з дисциплін: змагання з бігу на 60 м, 200 м та стрибки у довжину.
Катерина Грак виборола І місце у змаганнях з бігу на 60 м та ІІ-і місця у стрибках у висоту та штовханні ядра.
У здобутку її сестри, Марії Грак, два І-х місця — біг на 60 м і стрибки у довжину, та ІІ місце за штовхання ядра.
Давид Школа посів І місце у штовханні ядра, Єгор Петренко — ІІ місце у змаганнях з бігу на 60 м та ІІІ місце у стрибках у довжину.
Денис Одінцов виборов ІІІ місце у змаганнях з бігу на 60 м, а його сестра Вікторія Одінцова — ІІІ місце у штовханні ядра.
За підсумками рейтингу 2024 року спортсменів нагородили:
Ви всі великі молодці. Вітаємо вас і бажаємо спортивних досягнень у 2025 році, — пишуть педагоги спортивного ліцею.
Готували спортсменів до змагань тренери Вікторія Козлова та Юрій Щепець.
Нагадаємо, у вересні легкоатлети із Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 вибороли 8 медалей на чемпіонаті Полтавської області.
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