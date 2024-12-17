Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери обласного чемпіонату з легкої атлетики

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 61

Кременчуцькі легкоатлети стали переможцями та призерами на обласному чемпіонаті, що відбувся 14 грудня у Гребінці. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де спортсмени навчаються.

Кожен учасник міг показати свої сили у різних видах змагань.

Так Валерія Лапа стала триразовою чемпіонкою з дисциплін: змагання з бігу на 60 м, 200 м та стрибки у довжину.

Катерина Грак виборола І місце у змаганнях з бігу на 60 м та ІІ-і місця у стрибках у висоту та штовханні ядра.

У здобутку її сестри, Марії Грак, два І-х місця — біг на 60 м і стрибки у довжину, та ІІ місце за штовхання ядра.

Давид Школа посів І місце у штовханні ядра, Єгор Петренко — ІІ місце у змаганнях з бігу на 60 м та ІІІ місце у стрибках у довжину.

Денис Одінцов виборов ІІІ місце у змаганнях з бігу на 60 м, а його сестра Вікторія Одінцова — ІІІ місце у штовханні ядра.

За підсумками рейтингу 2024 року спортсменів нагородили:

Марія Грак — І місце у рейтингу юнаків і дівчат 2011-2012 р. н.;

Валерія Лапа — ІІІ місце у рейтингу юнаків і дівчат 2007-2008 р. н. та ІІІ місце у номінації «Абсолютний рейтинг юнацьких спортсменів»;

Вікторія Одінцова — ІІІ місце у рейтингу юнаків та дівчат 2011-2012 р. н.

Ви всі великі молодці. Вітаємо вас і бажаємо спортивних досягнень у 2025 році, — пишуть педагоги спортивного ліцею.

Готували спортсменів до змагань тренери Вікторія Козлова та Юрій Щепець.

Нагадаємо, у вересні легкоатлети із Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 вибороли 8 медалей на чемпіонаті Полтавської області.