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Кременчук, Гроші

«Кременчукводоканал» продає 16 автомобілів за понад 350 тисяч гривень

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 0

 

Найстаріший автоміль у переліку — ГАЗ-5203 1969 року випуску

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» планує продати 16 автомобілів за 366 тисяч 874 гривні. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Така вартість зазначена із вирахуванням суми зносу від первісної балансової вартості. Раніше загальна вартість цих автомобілів становила 1 млн 950 тис. 664 грн.

Найстаріший автоміль у переліку — ГАЗ-5203 1969 року випуску. «Наймолодші» — п’ять автомобілів 2000 року.

У проєкті рішення зазначено, що цей автотранспорт потребує дороговартісного відновлення та технічного переоснащення, він також тривалий час не використовувався і надалі його експлуатація не планується. Також на ці автомобілі відсутній попит і в інших комунальних підприємств.

Прийняти рішення щодо продажу цих автомобілів планується на найближчому засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Нагадаємо, наприкінці листопада під час засідання однієї із депутатських комісій керівник «Кременчукводоканалу» Роман Міхєєв відзвітував про роботу та повідомив, що підприємство наразі працює в умовах скороченого робочого тижня та з певним дефіцитом кадрів.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчукводоканал Автомобілі продаж гроші
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