Сьогодні, 17 грудня, близько 08.40 на вулиці Троїцькій у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Очевидцями події стали кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
На дорозі зіткнулися бус та легковий автомобіль. Обійшлося без травмованих чи постраждалих — механічних пошкоджень зазнали автомобілі.
Рух на дорозі частково ускладнений, тож водіям варто зважати на це під час планування свого маршруту у тому напрямку.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці автомобіль врізався в припарковану машину, а потім — в аптеку.
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