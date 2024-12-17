У Кременчуці на Троїцькій легка ДТП — зіткнулися бус і легковик

Сьогодні, 08:51 Переглядів: 246

Сьогодні, 17 грудня, близько 08.40 на вулиці Троїцькій у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Очевидцями події стали кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

На дорозі зіткнулися бус та легковий автомобіль. Обійшлося без травмованих чи постраждалих — механічних пошкоджень зазнали автомобілі.

Рух на дорозі частково ускладнений, тож водіям варто зважати на це під час планування свого маршруту у тому напрямку.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці автомобіль врізався в припарковану машину, а потім — в аптеку.