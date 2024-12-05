У Кременчуці автомобіль врізався в припарковану машину, а потім — в аптеку

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 390

5 грудня в районі зупинки «Героїв України» у Кременчуці сталася незвична ДТП. Легковий автомобіль врізався в припарковану машину, після чого пошкодив скляну стіну аптеки. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

За їх словами, в результаті аварії з пошкоджених батарей у приміщенні аптеки почала витікати вода, затопивши прилеглу територію.

Водій автомобіля, який, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння, залишив авто і забіг до аптеки, де щось придбав. На місце події прибули патрульні, які затримали чоловіка в аптеці.

Поліція з'ясовує всі обставини ДТП.