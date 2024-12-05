5 грудня в районі зупинки «Героїв України» у Кременчуці сталася незвична ДТП. Легковий автомобіль врізався в припарковану машину, після чого пошкодив скляну стіну аптеки. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
За їх словами, в результаті аварії з пошкоджених батарей у приміщенні аптеки почала витікати вода, затопивши прилеглу територію.
Водій автомобіля, який, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння, залишив авто і забіг до аптеки, де щось придбав. На місце події прибули патрульні, які затримали чоловіка в аптеці.
Поліція з'ясовує всі обставини ДТП.
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