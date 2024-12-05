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Надзвичайні новини, Полтавщина

Від початку року на Полтавщині в автотрощах загинули 90 осіб — патрульні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 125

 

Постраждала в аваріях 1131 особа

*фото ілюстративне

Від початку року на дорогах Полтавської області внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 90 осіб. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавщини.

Загалом протягом січня-листопада на Полтавщині сталися 900 дорожньо-транспортних пригод із потерпілими. Травмувалася там 1131 особа, ще 90 — загинули.

Серед основних причин таких аварій у патрульній поліції називають:

  • перевищення безпечної швидкості руху;
  • порушення правил маневрування;
  • порушення правил проїзду перехресть;
  • керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Нагадаємо, у патрульній поліції раніше зазначали, що внаслідок перевищення швидкісного режиму загинули 32 людини. Також від початку року в аваріях загинули 15 пішоходів.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: патрульна поліція аварія ДТП загиблі травмовані
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