Від початку року на дорогах Полтавської області внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 90 осіб. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавщини.
Загалом протягом січня-листопада на Полтавщині сталися 900 дорожньо-транспортних пригод із потерпілими. Травмувалася там 1131 особа, ще 90 — загинули.
Серед основних причин таких аварій у патрульній поліції називають:
Нагадаємо, у патрульній поліції раніше зазначали, що внаслідок перевищення швидкісного режиму загинули 32 людини. Також від початку року в аваріях загинули 15 пішоходів.
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