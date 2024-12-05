У Кременчуці засяяла головна новорічна ялинка міста: фото

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 327

Сяятиме вона щовечора до 6 січня

Сьогодні, 5 грудня, о 16.00 на площі Перемоги у Кременчуці засяяла головна ялинка міста. Про це повідомив фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Також о 16.00 запрацював і новорічний ярмарок на площі. Вогні на ялинці горітимуть із 16.00 до 23.00, а торгівельні будиночки працюватимуть із 16.00 до 20.00 відсьогодні й щодня до 6 січня.

У комендантську годину не працюватиме ані ялинка, ані новорічний ярмарок. Ярмарок також зачинятиметься і під час оголошення повітряної тривоги.