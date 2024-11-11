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Кременчук

Свято наближається: на площі Перемоги уже монтують головну ялинку Кременчука

Сьогодні, 18:57 Переглядів: 502 Коментарів: 1

Монтаж триватиме близько трьох тижнів

11 листопада на центральній площі Кременчука комунальники розпочали монтаж новорічної ялинки, повідомляє фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. Завершити монтаж планують до 5 грудня, адже вже 6 грудня, з Дня Святого Миколая, починається цикл різдвяно-новорічних свят:

  • День Святого Миколая — 6 грудня (замість 19 грудня);
  • Різдво Христове — 25 грудня (замість 7 січня);
  • Собор Пресвятої Богородиці — 26 грудня (замість 8 січня);
  • Щедрий вечір, день Святої Маланки — 31 грудня (замість 13 січня);
  • Богоявлення (Водохреще) — 6 січня (замість 19 січня).
Фото: Артем Коваленко

Нагадаємо, що у жовтні в міськраді заявляли, що не планують організовувати «великих новорічних заходів».

Під час останніх новорічних свят на площі Перемоги не працювала ковзанка та атракціони через рішення штабу оборони району. А ще торік встановлювати головну ялинку Кременчука почали у грудні.


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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: ялинка площа Перемоги
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Коментарі: 1

4 755
1
zzzzzz:
Сьогодні, 20:10

Бабла багато? То викупіть пожежну машину, шо волонтери для города пригнали, та ще не разрахувались за неї, крахобори!


3 0

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