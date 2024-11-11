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Коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 1 806 Коментарів: 2

 

У громадських місцях немає патрулів ТЦК — це групи оповіщення з участю військовослужбовців ТЦК та СП

У Полтавській області проводяться мобілізаційні заходи. Зокрема, військовозобов’язаним роздають повістки у громадських місцях та доставляють до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про те, як усе відбувається та коли вручати повістки на вулицях припинять, розповів «Суспільному» речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Хто проводить перевірки військовозобов’язаних з врученням повісток

За словами представника ТЦК, перевірки документів військовозобовязаних та врученням їм повісток проводить не патруль ТЦК, а група оповіщення, до якої входять військовослужбовці ТЦК та СП, поліціянти та представники органів влади.

— Туди ж можуть входити представники органів влади, органів місцевого самоврядування. Якщо це оповіщення здійснюється на території підприємства, туди можуть входити представники цього підприємства. Якщо оповіщення здійснюється на території багатоквартирного будинку, представник правління цього багатоквартирного будинку може входити в групу оповіщення, — розповів  Роман Істомін.

У повістці вказується дата та час, коли військовозобов’язаний має прибути до ТЦК та СП. Якщо він не приходить, то це вважається порушенням правил військового обліку, що є підставою для звернення до поліції щодо його затримання.

Як відбувається затримання військовозобов’язаних

У випадках, коли це стосується затримання чоловіків у рамках проведення мобілізації, військовослужбовці ТЦК працюють спільно з поліцією.

— ТЦК повідомляє поліцію про необхідність доставлення військовозобов’язаного для складення протоколу про адміністративне правопорушення та подальших дій з ним. У межах своїх повноважень поліція такого громадянина розшукує, затримує та доставляє. Немає випадків, коли до громадянина, який уточнив свої дані та виконує правила військового обліку, раптово під’їжджає машина для затримання без перевірки документів, як це іноді описується в анонімних Telegram-каналах. Усі дії відбуваються відповідно до законодавства, — пояснив Роман Істомін.

Скільки часу триває затримання

Якщо після адміністративного затримання людину доставляють у відділок поліції, її можуть затримати не більше ніж 3 години. А в межах заходів мобілізації після адміністративного затримання військовозобов’язаного доставляють не в поліцію, а до ТЦК.

— У ТЦК людина може перебувати необхідний час для перевірки даних, проходження військово-лікарської комісії, а також для очікування відправлення до навчального центру, якщо він буде мобілізований. Якщо ВЛК визнає громадянина придатним і якщо з’ясується, що в нього немає підстав для відстрочки і він не заброньований, він може бути мобілізований після адміністративного затримання, — розповів речник Полтавського ОТЦК та СП.

Чи подають у розшук через неуточнення облікових даних

Після того, як військовослужбовці ТЦК та СП надсилають до поліції запит на доставлення людини, розшук та заходи затримання здійснюють безпосередньо правоохоронці, без участі військовослужбовців ТЦК, розповідає Роман Істомін.

— Загалом, якщо людина не уточнила дані, тобто не виконала вимоги закону, в розшук автоматично її не подають. Принаймні поки що так. Якщо ж вона не прибула за повісткою, тоді вона подається на доставлення, тобто надсилається запит до поліції. До запиту докладається корінець повістки — частина, яка лишається в ТЦК. Це докладається до звернення, і лише після цього поліція здійснює розшукові заходи, — додав Роман Істомін.

 

Як довго триватимуть мобілізаційні заходи

— Потрібно розуміти, що мобілізаційні заходи продовжуються через те, що Росія понад два з половиною роки намагається знищити Україну. А тому українці змушені боронити себе від російської агресії. Для цього потрібні як техніка, так і військовослужбовці. Сили оборони утримують цей натиск, але для них необхідне поповнення, а ТЦК є основним механізмом мобілізації, — сказав речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Роман Істомін додав, що як тільки призвуть достатню кількість людей для комплектування Сил оборони України, то усі заходи, включно з силовою мобілізацією та адміністративними затриманнями зникнуть як явище.

Мобілізацію обмежено придатних віком до 25 років зупинили, а призов чоловіків старше 50 — ускладнили

Нагадаємо, раніше ми писали, що вже з листопада можна буде скористатися новими функціями та отримати чи продовжити відстрочки від мобілізації в додатку «Резерв+» трьом категоріям військовозобов’язаних.

Зміни в мобілізації: у жовтні ТЦК майже відмовилися від призову чоловіків, старших за 50 років

Наприкінці вересня речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін на брифінгу розповів про підстави та механізм отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Він акцентував на тому, що заяви на відстрочку від призову військовозобов’язані мають подавати особисто, прибувши до ТЦК, а не через рідних, адвокатів чи пошту. 

Роман Істомін також зазначив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки.


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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП мобілізація повістки військовозобов'язані
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Коментарі: 2

4 755
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:42

То квартал 95 з лисим та батальон монако теж мобілізують?


5 0
164
Prav:
Сьогодні, 22:32

Цитата: zzzzzz

То квартал 95 з лисим та батальон монако теж мобілізують?

Якщо вони будуть служити так, як Вакарчук (а я на 100% впевнений, що так і буде), то який в цьому сенс ? Тільки пільги собі отримають


0 0

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