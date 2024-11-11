За минулий тиждень у Кременчуці зафіксували 843 порушення правил дорожнього руху

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 127

За минулий тиждень у Кременчуці інспектори патрульної поліції склали 896 адмінпротоколів, 843 з яких — за порушення правил дорожнього руху. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Крім цього, на попередньому тижні патрульні відпрацювали 368 викликів, зупинили 31 нетверезого водія, ще 18 порушників затримали.

У патрульній поліції Кременчука також закликали громадян під час виявлення факту порушення або злочину відразу інформувати про це до поліції за номером 102.

Нагадаємо, зокрема минулого тижня у Кременчуці патрульні повернули до дому двох зниклих дітей.