Завтра правобережжя Кременчука частково буде без води: у чому причина

Завтра, 12 листопада, на деяких вулицях правобережної частини міста протягом дня не буде води — комунальники ремонтуватимуть водогін. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Із 8.00 та орієнтовно до 12.00 водопостачання буде відсутнє за адресами:
наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 80, 84;
вул. Лікаря Бончука, буд. 25.
Із 8.00 до 17.00 води не буде у мешканців:
Містянам радять на цей час зробити необхідний запас води.
Громадян також попереджають, що після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
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