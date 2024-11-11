Завтра правобережжя Кременчука частково буде без води: у чому причина

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Завтра, 12 листопада, на деяких вулицях правобережної частини міста протягом дня не буде води — комунальники ремонтуватимуть водогін. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Із 8.00 та орієнтовно до 12.00 водопостачання буде відсутнє за адресами:

наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 80, 84;

вул. Лікаря Бончука, буд. 25.

Із 8.00 до 17.00 води не буде у мешканців:

наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 82.

Містянам радять на цей час зробити необхідний запас води.

Громадян також попереджають, що після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.