Медики підтверджують зростання рівня захворювання на ГРВІ на Полтавщині

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На Полтавщині зростає рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За даними медиків, на минулому тижні, із 4 до 10 жовтня в області на ГРВІ захворіли 5059 осіб, що на 6% перевищує показник попереднього тижня.

Середній показник захворюваності — 374,1 на 100 тисяч населення, що на 28,3% менше базового рівня. У Кременчуцькій громаді ця цифра ще нижча — 318,6.

Більшість хворих на ГРВІ — діти, їх захворіло 2834 (56% від загальної кількості, звичайне значення для області).

Госпіталізували усього 69 хворих.

На коронавірус минулого тижня захворіли 30 осіб. Летальних випадків від коронавірусу не реєстрували.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Кременчуці спостерігалася тенденція до зниження рівня захворюваності на ГРВІ та коронавірус.