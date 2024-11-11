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Медики підтверджують зростання рівня захворювання на ГРВІ на Полтавщині

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 63

 

Більша частина хворих — діти

На Полтавщині зростає рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За даними медиків, на минулому тижні, із 4 до 10 жовтня в області на ГРВІ захворіли 5059 осіб, що на 6% перевищує показник попереднього тижня.

Середній показник захворюваності — 374,1 на 100 тисяч населення, що на 28,3% менше базового рівня. У Кременчуцькій громаді ця цифра ще нижча — 318,6.

 

Більшість хворих на ГРВІ — діти, їх захворіло 2834 (56% від загальної кількості, звичайне значення для області).

Госпіталізували усього 69 хворих.

На коронавірус минулого тижня захворіли 30 осіб. Летальних випадків від коронавірусу не реєстрували.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Кременчуці спостерігалася тенденція до зниження рівня захворюваності на ГРВІ та коронавірус.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: хвороби ГРВІ коронавірус грип
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