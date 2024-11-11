Медики підтверджують зростання рівня захворювання на ГРВІ на Полтавщині

На Полтавщині зростає рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
За даними медиків, на минулому тижні, із 4 до 10 жовтня в області на ГРВІ захворіли 5059 осіб, що на 6% перевищує показник попереднього тижня.
Середній показник захворюваності — 374,1 на 100 тисяч населення, що на 28,3% менше базового рівня. У Кременчуцькій громаді ця цифра ще нижча — 318,6.
Більшість хворих на ГРВІ — діти, їх захворіло 2834 (56% від загальної кількості, звичайне значення для області).
Госпіталізували усього 69 хворих.
На коронавірус минулого тижня захворіли 30 осіб. Летальних випадків від коронавірусу не реєстрували.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у Кременчуці спостерігалася тенденція до зниження рівня захворюваності на ГРВІ та коронавірус.
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