У Кременчуці горів будинок — надзвичайники

Сьогодні, 11 листопада, близько 8.01 на проспекті Лесі Українки у Кременчуці горів житловий будинок. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Гасили пожежу близько години — о 9.10 загоряння рятувальники ліквідували. Вогонь частково знищив покрівлю у приміщенні.
Житловий будинок від повного згоряння вдалося врятувати. Травмованих чи загиблих під час пожежі також не зареєстрували.
Гасили вогонь рятувальники одного підрозділу 14 державної пожежно-рятувальної частини.
Наразі причини та обставини пожежі встановлюють фахівці ДСНС.
Нагадаємо, також сьогодні зранку горів будинок і на Козацькій.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.