У Кременчуці горів будинок — надзвичайники

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 171

Сьогодні, 11 листопада, близько 8.01 на проспекті Лесі Українки у Кременчуці горів житловий будинок. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Гасили пожежу близько години — о 9.10 загоряння рятувальники ліквідували. Вогонь частково знищив покрівлю у приміщенні.

Житловий будинок від повного згоряння вдалося врятувати. Травмованих чи загиблих під час пожежі також не зареєстрували.

Гасили вогонь рятувальники одного підрозділу 14 державної пожежно-рятувальної частини.

Наразі причини та обставини пожежі встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, також сьогодні зранку горів будинок і на Козацькій.