В аварії на Кременчуччині постраждали двоє людей — поліція

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Сьогодні, 11 листопада, близько 13.20 на дорозі Градизьк-Погреби на Кременчуччині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, зіткнулися на дорозі автомобіль Mercedes Vito із 51-річним водієм за кермом та автомобіль АЗЛК-2140, яким керував 38-річний водій.

Внаслідок зіткнення водія та пасажирку автомобіля АЗЛК-2140 із травмами госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Наразі усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці сталася аварія, внаслідок якої постраждала дитина.