Уряд знайшов спосіб, як скоротити завеликі пенсії прокурорам, суддям та силовикам

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 639 Коментарів: 1

У законопроєкті про державний бюджет України на 2025 рік запропонували механізм зменшення усіх пенсій, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів, а це на сьогодні 23610 грн

Уряд має намір вже з наступного року скоротити пенсії прокурорам, суддям, силовикам та багатьом іншим категоріям пенсіонерів, розмір виплат яких перевищує розмір максимальної пенсії, встановлений в Україні. А це 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, що на сьогодні становить 23610 грн.

Цей механізм запропонований для того, щоб скоротити видатки державного бюджету на виплату занадто високих пенсій.

Про спосіб, який запропонував Кабмін, розповів у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.

Він процитував статтю 46 законопроєкту «Про державний бюджет України на 2025 рік», в якій передбачений механізм зменшення усіх пенсій, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів (на сьогодні 23610 грн).

Йдеться про знижувальний коефіцієнт, який буде застосовуватися до суми, що перевищує максимальний розмір пенсії. А розмір та порядок встановлення такого коефіцієнта пропонується надати Кабміну.

— Поки чекаємо на зміни закону, то Кабмін запропонував цікаву норму. Зараз діє обмеження до 23 тис. грн пенсії. Але багато хитрих пішли у суди і відсудили собі значно більшу пенсію. Але немає тих грошей, які не може забрати Мінфін. Тому з наступного року вони вводять норму, що все що більше 23 тис. грн по пенсіям йде через коефіцієнт …який встановлює Кабмін. Тобто, якщо у прокурора пенсія 60 000, то свої 23 він отримає, а інші 37-м тисяч помножаться на коефіцієнт… це може бути 100%-50%-10%… або 0%, — написав нардеп.

Зазначимо, що в Україні переважна більшість громадян отримує звичайні пенсії, які нараховують відповідно до загальної процедури за законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Проте понад 780 тисяч українців із загальної кількості у 10,28 млн пенсіонерів, отримують спецпенсії. Їх обчислюють за спеціальними законами.

Більшість отримувачів спецпенсій становлять силовики. Але розміри їхніх спецпенсій, хоч і вищі від середньої пенсії в Україні, але значно менші за максимальну й у середньому становлять 9,4 тис. грн на місяць.

Водночас серед спецпенсіонерів є судді та прокурори, пенсійні виплати яких у декілька разів більші. Так, середня пенсія у прокурорів становить 21,5 тис. грн. Втім, чимало з них скористались недосконалістю законодавства та відсудили собі значно вищі пенсії, ніж максимально встановлена 23610 грн. Найбільші ж пенсії в Україні отримують колишні судді. Їх середня пенсія за минулий рік становила понад 99 тис. грн.

Вочевидь, в уряді вирішили знайти спосіб зменшити ці завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потреби економії бюджетних витрат.

Кабміну доручено до 1 липня 2025 року розробити та подати законопроєкт, який обмежить надвеликі пенсійні нарахування. А до того уряд винайшов інший механізм тимчасово їх обмежити на 2025 рік.

— Немає тих грошей, які не може забрати Мінфін, — зауважив Ярослав Железняк.

Чи вийде це в уряду, ми побачимо під час ухвалення законопроєкту про державний бюджет України на 2025 рік у Верховній Раді в цілому.

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» у серпні писав про те, скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії, використовуючи дані з декларацій.

Середня пенсія суддів в Україні протягом цього року зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів в Україні, чиї пенсійні виплати є в десятки разів вищими за середні по країні. Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн.

В Україні хотіли скоротити найбільші суддівські пенсії. Законопроєкт № 8321 був внесений до Верховної Ради ще 30 грудня 2022 року. Проєкт закону розглянув і схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні. Проте, з січня 2023 року парламент законопроєкт № 8321 так і не розглянув.