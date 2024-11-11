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Близько 40 тисяч чоловіків уже отримали відстрочку від мобілізації через «Резерв+»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 220

 

У перші години роботи нового сервісу додаток «Резерв+» отримав близько 10 тисяч заявок на відстрочки, що призвело до додаткового навантаження на реєстр «Оберіг»

В Україні стартувала нова функція в застосунку «Резерв+», яка дозволяє оформити відстрочку від мобілізації онлайн — без черг та збирання зайвих документів.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко під час телемарафону заявила, що цим сервісом вже скористалося багато українців — відстрочку від призову за мобілізацією отримали близько 40 тисяч військовозобов’язаних.

За її словами, у перші години роботи нового сервісу додаток «Резерв+» отримав близько 10 тисяч заявок на відстрочки, що призвело до додаткового навантаження на реєстр «Оберіг».

— Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, не писала заяву від руки й не ходила в ТЦК, а могла за декілька хвилин сигналізувати про своє право, і щоб ця відстрочка була валідна… Українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження,говорила Катерина Черногоренко, презентуючи цей сервіс наприкінці вересня.

Зараз відстрочку від призову за мобілізацією можна оформити онлайн військовозобов’язаним, які мають інвалідність і в них оформлене відповідне пенсійне посвідчення, та студентів, аспірантів і докторантів денної форми навчання. Щодо третьої категорії – багатодітних батьків, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, поки в «Резерв+» триває тестування цієї функції.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що вже з листопада можна буде скористатися новими функціями та отримати чи продовжити відстрочки від мобілізації в додатку «Резерв+» трьом категоріям військовозобов’язаних.

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Наприкінці вересня речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін на брифінгу розповів про підстави та механізм отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Він акцентував на тому, що заяви на відстрочку від призову військовозобов’язані мають подавати особисто, прибувши до ТЦК, а не через рідних, адвокатів чи пошту. 

Роман Істомін також зазначив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Резерв+ мобілізація відстрочка військовозобов'язані
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