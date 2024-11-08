Зміни в мобілізації: у жовтні ТЦК майже відмовилися від призову чоловіків, старших за 50 років

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 389

У навчальних центрах Збройних Сил України на сьогодні залишилося менше десятка мобілізованих, старших за 50 років.

Про це пише «Главком» із посиланням на власне джерело в Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ.

Співрозмовник видання стверджує, що військовозобов’язаних такої вікової категорії зараз не мобілізують у тій кількості, як це було раніше. Відповідне розпорядження ТЦК отримали від Командувача Сухопутних військ ЗСУ ще наприкінці вересня.

— У силу своїх фізичних особливостей та хронічних хвороб старші люди не можуть повноцінно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, і бойові бригади (а саме для них зараз готують кадри навчальні центри) не хочуть брати таких людей, — пояснив співрозмовник.

Разом з тим зазначається, що чоловіків у віці 50-59 років все ж таки можуть мобілізувати за наявності у них дефіцитних військово-облікових спеціальностей. До таких, зокрема, належать зварювальники, ремонтники важкої техніки, зв’язківці тощо.

Зауважимо, що згідно з законодавством України, мобілізаційний вік залишається такий самий, тобто 18-60 років.

Нагадаємо, ще наприкінці вересня «Кременчуцький Телеграф» писав, що відповідно до директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ № 116/2/1/21409, в Україні призупинена мобілізація військовозобов’язаних віком від 18 до 25 років, які мають обмежену придатність до проходження військової служби. А призов чоловіків віком від 50 до 60 років може бути здійснена лише за спеціальним розпорядженням Генштабу.

Мобілізацію обмежено придатних віком до 25 років зупинили, а призов чоловіків старше 50 — ускладнили

Водночас офіційно представники ТЦК згортання мобілізації військовозобов’язаних старше 50 років не підтверджували. В ТЦК заявляли, що ця директива стосується внутрішніх процедур і не скасовує мобілізацію чоловіків старшого віку.

Кабмін ухвалив нову схему мобілізації добровольців, а у парламенті закликають до радикальних заходів через спад призову

У жовтні ми писали, що Кабмін ухвалив важливе рішення, яке розширює можливості мобілізації добровольців в армію. Відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити. А військовозобов’язані мають можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи ТЦК та СП.

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Водночас народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники. Роман Костенко заявив, що Україні, можливо, доведеться ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.