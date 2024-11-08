Померла суддя у відставці Автозаводського районного суду Ельвіра Каліновська

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 595

Колеги згадують її як мудру, порядну та справедливу людину, віддану своїй професії

На 67 році життя пішла з життя Ельвіра Каліновська, суддя у відставці Автозаводського районного суду міста Кременчука.

«Ельвіра Іванівна була мудрою та надійною колегою, відданою своїй нелегкій професії, вимогливою та справедливою суддею, чесною та порядною людиною. Колектив Автозаводського районного суду міста Кременчука висловлює щирі співчуття родині та близьким Ельвіри Іванівни. Вічна світла пам’ять…», — йдеться у повідомленні, оприлюдненому судом.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює почуття рідним та близьким Ельвіри Іванівни.