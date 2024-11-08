В Україну повернули тіла 563 полеглих захисників — Координаційний штаб

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За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців. Серед них 320 загиблих на Донецькому напрямку, 89 воїнів з Бахмутського напрямку та 154 тіла, повернуті з моргів на території РФ. Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими 8 листопада.

Збройні Сили України передадуть тіла загиблих до визначених державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи полеглих.