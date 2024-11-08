Нацполіція затримала групу осіб, які вдавали співробітників ТЦК та полювали на чоловіків

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 200

Серед рекетирів ролі були розподілені на «працівників» ТЦК та правоохоронців

В Одесі затримали злочинну групу, яка під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК вимагала гроші з військовозобов'язаних. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Чотирьом учасникам злочинного угруповання повідомили про підозру за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, переодягнувшись у військовий та поліцейський формений одяг підозрювані вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції та ТЦК, вимагали показувати військові посвідчення. У разі відмови, били, залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для розв'язання цього питання.

В одному з зафіксованих правоохоронцями випадків підозрювані отримали від потерпілого 38 тис. грн, а в іншому — майже 39 тис. гривень.

Після отримання грошей вони «заспокоювали» потерпілих, запевняючи, що їхні дані будуть внесені до бази «Оберіг» та що їм, нібито, гарантувало відсутність проблем з мобілізацією.

Ділків затримано на «гарячому» під час вимагання та отримання 4000 грн і $3000 від чергового потерпілого.

В ході обшуків у них вилучено формений військовий одяг, гроші, зброю та інші речові докази.

Злочинну схему налагодили троє одеситів та уродженець Донеччини. Серед них — колишній працівник міліції, який теж мав проблеми із законом, та двоє рецидивістів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.