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Нацполіція затримала групу осіб, які вдавали співробітників ТЦК та полювали на чоловіків

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 200

 

Серед рекетирів ролі були розподілені на «працівників» ТЦК та правоохоронців

В Одесі затримали злочинну групу, яка під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК вимагала гроші з військовозобов'язаних. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Чотирьом учасникам злочинного угруповання повідомили про підозру за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, переодягнувшись у військовий та поліцейський формений одяг підозрювані вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції та ТЦК, вимагали показувати військові посвідчення. У разі відмови, били, залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для розв'язання цього питання.

В одному з зафіксованих правоохоронцями випадків підозрювані отримали від потерпілого 38 тис. грн, а в іншому — майже 39 тис. гривень.

Після отримання грошей вони «заспокоювали» потерпілих, запевняючи, що їхні дані будуть внесені до бази «Оберіг» та що їм, нібито, гарантувало відсутність проблем з мобілізацією.

Ділків затримано на «гарячому» під час  вимагання та отримання 4000 грн і $3000 від чергового потерпілого.

В ході обшуків у них вилучено формений військовий одяг, гроші, зброю та інші речові докази.

 

Злочинну схему налагодили троє одеситів та уродженець Донеччини. Серед них колишній працівник міліції, який теж мав проблеми із законом, та двоє рецидивістів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК Нацполіція мобілізація оберіг військовозобов'язані
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