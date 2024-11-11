Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Споживач

Кременчужани мерзли без опалення, поки управляюча компанія «робила все можливе» (доповнено)

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 851

 У редакцію звертаються містяни, у яких зранку були холодні батареї

11 листопада до редакції зателефонувало двоє містян, які поскаржились на відсутність опалення у квартирах та бездіяльність управляючої компанії. Це мешканці буд. 22/13 на вул. Небесної Сотні та буд. 20а на вул. Східна. Обидва будинки обслуговує «Будсервіс Кременчук».

— Щодень я та сусіди почергово телефонуємо до управляючої компанії та скаржимось, що по одному стояку батареї досі холодні. Там спочатку просили почекати, через велике навантаження на спеціалістів. Потім запевнили, що бригада виїжджала й усе зробила, але ж тепліше від цього не стало! А платити за опалення однаково, починаючи з 1 листопада, — скаржиться мешканець будинку на вул. Небесної Сотні.

У Відділі оперативного контролю за станом у місті, куди мер закликав повідомляти про проблеми з опаленням, за словами кременчужанина, його перенаправляють до колцентру «Будсервіс Кременчук».

— Неодноразово від початку опалювального сезону зверталась у «Будсервіс», однак відповідь там завжди одна: «Ваша заявка прийнята…». Через якийсь час мене просто почали ігнорувати, — розповіла мешканка будинку на вул. Східній.

У «Будсервісі» кажуть, що вже все вирішили

З приводу обох скарг ми звернулись за коментарем до управляючої компанії, там кажуть, що за обидвома адресами виїхали аварійні служби, які подали тепло:

— Наразі компанія «Будсервіс Кременчук» має велике навантаження, аварійні служби працюють у складному режимі, однак роблять усе можливе, щоб відновити системи теплопостачання та забезпечити подачу теплоносія до осель мешканців. На адреси вул. Небесної Сотні, 22/13 та вул. Східна, 20А виїхали аварійні служби, які станом на 14.30 розв’язали питання з теплопостачанням, — повідомили в компанії.

Мешканці ж наполягають, що досі мерзнуть

Як о 17.20 повідомив мешканець будинку буд. 22/13 на вул. Небесної Сотні, аварійна бригада дійсно була. Однак після їх від'їзду ситуація жодним чином не змінилась.

Куди звертатися

Нагадаємо, у Кременчуці опалювальний сезон для жителів міста і закладів освіти розпочався 1 листопада. Тоді ж міський голова закликав тих, у кого виникли проблеми з опаленням у будинку звертатися до Служби допомоги мера кременчужанам за номером 15-63.

Телефони керуючих компаній:

  • Житлорембудсервіс — 067-400-80-67, 099-300-80-67;
  • Будсервіс — 067-341-41-41;
  • Перспектива — 068-150-26-04, 0536-701-128.

Як діяти споживачу, щоб не платити за ненадані послуги

  • письмово запросити представника управляючої компанії та представника підприємства, що надає послугу (водоканал, «Полтаваобленерго», «Теплоенерго» або «Полтаватеплоенерго») для складання акту-претензії;
  • якщо представник надавача послуг не з‘являється протягом трьох днів, завірте акт-претензію підписами двох споживачів та подайте до управляючої компанії;
  • якщо комунальники не реагують — звертайтеся до управління захисту прав споживачів.

Скарги складайте у двох екземплярах, один із них попросіть зареєструвати й залиште в себе. Або надішліть скаргу листом з повідомленням про вручення.

За що й на скільки мають зменшити оплату

 

ПО ТЕМІ:

Затопило квартиру після подачі тепла: у мерії Кременчука розповіли, до кого можна звертатись за компенсацією
Як зігріти оселю, якщо немає опалення
«Це велика проблема», — мер про запуск опалення у Кременчуці

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: опалення опалювальний сезон скарга
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх