Кременчужани мерзли без опалення, поки управляюча компанія «робила все можливе» (доповнено)

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 851

У редакцію звертаються містяни, у яких зранку були холодні батареї

11 листопада до редакції зателефонувало двоє містян, які поскаржились на відсутність опалення у квартирах та бездіяльність управляючої компанії. Це мешканці буд. 22/13 на вул. Небесної Сотні та буд. 20а на вул. Східна. Обидва будинки обслуговує «Будсервіс Кременчук».

— Щодень я та сусіди почергово телефонуємо до управляючої компанії та скаржимось, що по одному стояку батареї досі холодні. Там спочатку просили почекати, через велике навантаження на спеціалістів. Потім запевнили, що бригада виїжджала й усе зробила, але ж тепліше від цього не стало! А платити за опалення однаково, починаючи з 1 листопада, — скаржиться мешканець будинку на вул. Небесної Сотні.

У Відділі оперативного контролю за станом у місті, куди мер закликав повідомляти про проблеми з опаленням, за словами кременчужанина, його перенаправляють до колцентру «Будсервіс Кременчук».

— Неодноразово від початку опалювального сезону зверталась у «Будсервіс», однак відповідь там завжди одна: «Ваша заявка прийнята…». Через якийсь час мене просто почали ігнорувати, — розповіла мешканка будинку на вул. Східній.

У «Будсервісі» кажуть, що вже все вирішили

З приводу обох скарг ми звернулись за коментарем до управляючої компанії, там кажуть, що за обидвома адресами виїхали аварійні служби, які подали тепло:

— Наразі компанія «Будсервіс Кременчук» має велике навантаження, аварійні служби працюють у складному режимі, однак роблять усе можливе, щоб відновити системи теплопостачання та забезпечити подачу теплоносія до осель мешканців. На адреси вул. Небесної Сотні, 22/13 та вул. Східна, 20А виїхали аварійні служби, які станом на 14.30 розв’язали питання з теплопостачанням, — повідомили в компанії.

Мешканці ж наполягають, що досі мерзнуть

Як о 17.20 повідомив мешканець будинку буд. 22/13 на вул. Небесної Сотні, аварійна бригада дійсно була. Однак після їх від'їзду ситуація жодним чином не змінилась.

Куди звертатися

Нагадаємо, у Кременчуці опалювальний сезон для жителів міста і закладів освіти розпочався 1 листопада. Тоді ж міський голова закликав тих, у кого виникли проблеми з опаленням у будинку звертатися до Служби допомоги мера кременчужанам за номером 15-63.

Телефони керуючих компаній:

Житлорембудсервіс — 067-400-80-67, 099-300-80-67;



Будсервіс — 067-341-41-41;



Перспектива — 068-150-26-04, 0536-701-128.

Як діяти споживачу, щоб не платити за ненадані послуги

письмово запросити представника управляючої компанії та представника підприємства, що надає послугу (водоканал, «Полтаваобленерго», «Теплоенерго» або «Полтаватеплоенерго») для складання акту-претензії;

якщо представник надавача послуг не з‘являється протягом трьох днів, завірте акт-претензію підписами двох споживачів та подайте до управляючої компанії;

якщо комунальники не реагують — звертайтеся до управління захисту прав споживачів.

Скарги складайте у двох екземплярах, один із них попросіть зареєструвати й залиште в себе. Або надішліть скаргу листом з повідомленням про вручення.