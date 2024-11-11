Завершилися кваліфікаційні змагання юних шахістів на перший та другий розряд

У неділю 10 листопада, в ТЦ «Мега» чергові завершальні кваліфікаційні змагання з шахів на перший та другий розряди.
Явним фаворитом змагань був Максим Полівко, найбільш досвідчений з присутніх шахістів. Першу частину змагань він лідирував й виходив переможцем в партіях, але друга частина турніру виявилася несподіваною для спортсмена.
В одній з партій його суперником був Мирослав Кухарчук, який завдяки підтримці тренера Віктора Ільченка, зміг перемогти лідера турніру.
Ця перемога надала хлопцю впевненості у власних силах — він провів ще кілька партій, набрав 10 очок з 12 можливих й став переможцем турніру.
Другим у турнірі на перший розряд став Максим Полівко, третім — Олександр Буртовий з міста Олександрія.
У змаганнях шахістів на другий розряд з самого початку лідирував Тимофій Роговий. За ним йшов Григорій Шевченко, який намагався виконати другий розряд, але в останньому турі поступився перемогою Поліні Бондаренко (клуб «Каїса»).
До речі, клуб «Каїса» у 2024 році отримав річне фінансування в розмірі двох мінімальних місячних заробітних плат.
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