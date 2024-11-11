Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Завершилися кваліфікаційні змагання юних шахістів на перший та другий розряд

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 104

Через відсутність фінансування діти не можуть брати участь в турнірах

У неділю 10 листопада, в ТЦ «Мега» чергові завершальні кваліфікаційні змагання з шахів на перший та другий розряди.

Явним фаворитом змагань був Максим Полівко, найбільш досвідчений з присутніх шахістів. Першу частину змагань він лідирував й виходив переможцем в партіях, але друга частина турніру виявилася несподіваною для спортсмена.

В одній з партій його суперником був Мирослав Кухарчук, який завдяки підтримці тренера Віктора Ільченка, зміг перемогти лідера турніру. 

— Мирослав грав чорними фігурами й збирав варіант «французького захисту». Його суперник не очікував такої гри. Мирослав зібрався й здобув перемогу над фаворитом змагань, — розповів голова шахового клубу «Каїса» Володимир Груздєв.

Ця перемога надала хлопцю впевненості у власних силах — він провів ще кілька партій, набрав 10 очок з 12 можливих й став переможцем турніру.  

— Хочеться не тільки привітати Мирослава з перемогою, але й відмітити роботу тренера. Підтримка досвідченого шахіста, який виховав багато ведучих спортсменів, й цього разу дала результат. Це ще раз доводить високий професіоналізм Віктора Ільченка, — зазначив пан Володимир.

Другим у турнірі на перший розряд став Максим Полівко, третім — Олександр Буртовий з міста Олександрія.

У змаганнях шахістів на другий розряд з самого початку лідирував Тимофій Роговий. За ним йшов Григорій Шевченко, який намагався виконати другий розряд, але в останньому турі поступився перемогою Поліні Бондаренко (клуб «Каїса»).  

— Змагання були цікавими, але не всі охочі змогли взяти в них участь — платна основа не дозволяє багатьом батькам направляти дітей на турніри. На жаль, клуби через відсутність фінансування не можуть гарантувати участь дітей у змаганнях, всі витрати лягають на батьків, а це не всім по кишені. Цього разу ледь вдалося набрати необхідну кількість учасників. З десяти необхідних в першому було сім учасників, в другому — шість. Відсутність фінансування не може не відображатися на дітях, і, на мій погляд, це питання треба вирішувати. На нього важливо звертати увагу! — каже Володимир Груздєв.

До речі, клуб «Каїса» у 2024 році отримав річне фінансування в розмірі двох мінімальних місячних заробітних плат.

 

ПО ТЕМІ:

Бліцтурнір з шахів присвятили Дню Незалежності

У клубі «Каїса» визначили найкращих шахістів

Кременчуцькі шахісти звітують про нові перемоги та запрошують на жіночий турнір з шахів

0
Автор: Мирослава Українська Джерело фото: Володимир Груздєв
Теги: шахи спорт Мега турнір Каїса
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх