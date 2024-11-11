Завершилися кваліфікаційні змагання юних шахістів на перший та другий розряд

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 104

Через відсутність фінансування діти не можуть брати участь в турнірах

У неділю 10 листопада, в ТЦ «Мега» чергові завершальні кваліфікаційні змагання з шахів на перший та другий розряди.

Явним фаворитом змагань був Максим Полівко, найбільш досвідчений з присутніх шахістів. Першу частину змагань він лідирував й виходив переможцем в партіях, але друга частина турніру виявилася несподіваною для спортсмена.

В одній з партій його суперником був Мирослав Кухарчук, який завдяки підтримці тренера Віктора Ільченка, зміг перемогти лідера турніру.

— Мирослав грав чорними фігурами й збирав варіант «французького захисту». Його суперник не очікував такої гри. Мирослав зібрався й здобув перемогу над фаворитом змагань, — розповів голова шахового клубу «Каїса» Володимир Груздєв.

Ця перемога надала хлопцю впевненості у власних силах — він провів ще кілька партій, набрав 10 очок з 12 можливих й став переможцем турніру.

— Хочеться не тільки привітати Мирослава з перемогою, але й відмітити роботу тренера. Підтримка досвідченого шахіста, який виховав багато ведучих спортсменів, й цього разу дала результат. Це ще раз доводить високий професіоналізм Віктора Ільченка, — зазначив пан Володимир.

Другим у турнірі на перший розряд став Максим Полівко, третім — Олександр Буртовий з міста Олександрія.

У змаганнях шахістів на другий розряд з самого початку лідирував Тимофій Роговий. За ним йшов Григорій Шевченко, який намагався виконати другий розряд, але в останньому турі поступився перемогою Поліні Бондаренко (клуб «Каїса»).

— Змагання були цікавими, але не всі охочі змогли взяти в них участь — платна основа не дозволяє багатьом батькам направляти дітей на турніри. На жаль, клуби через відсутність фінансування не можуть гарантувати участь дітей у змаганнях, всі витрати лягають на батьків, а це не всім по кишені. Цього разу ледь вдалося набрати необхідну кількість учасників. З десяти необхідних в першому було сім учасників, в другому — шість. Відсутність фінансування не може не відображатися на дітях, і, на мій погляд, це питання треба вирішувати. На нього важливо звертати увагу! — каже Володимир Груздєв.

До речі, клуб «Каїса» у 2024 році отримав річне фінансування в розмірі двох мінімальних місячних заробітних плат.