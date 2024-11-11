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Кременчук, Полтавщина, Дороги & Дурні

На Кременчуччині триває ремонт доріг

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 217

 

Ремонтують дороги у Пришибській, Глобинській та Семенівській громадах

У трьох громадах Кременчуччини продовжують ремонтувати дороги. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, в області протягом минулого тижня відремонтували ще 32 тис. м² дорожнього покриття.

На території Кременчуцького району роботи проводили на ділянках:

  • Пришиб — Кобелячок, Дмитрівка — Кобелячок — Кишеньки у Пришибській громаді;
  • Мостовівщина — Великі Кринки — Глобине у Глобинській громаді;
  • Семенівка — Оболонь — Горошине, Оболонь — Степанівка — Греблі у Семенівській громаді.

Цього тижня ремонт доріг у цих громадах ще триватиме, додає Пронін.

Нагадаємо, на ремонт сумнозвісної дороги у Піщаному із обласного бюджету планують виділити 10 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дороги ремонт доріг
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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