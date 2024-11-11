На Кременчуччині триває ремонт доріг

У трьох громадах Кременчуччини продовжують ремонтувати дороги. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, в області протягом минулого тижня відремонтували ще 32 тис. м² дорожнього покриття.
На території Кременчуцького району роботи проводили на ділянках:
Цього тижня ремонт доріг у цих громадах ще триватиме, додає Пронін.
Нагадаємо, на ремонт сумнозвісної дороги у Піщаному із обласного бюджету планують виділити 10 млн грн.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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