На Кременчуччині триває ремонт доріг

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Ремонтують дороги у Пришибській, Глобинській та Семенівській громадах

У трьох громадах Кременчуччини продовжують ремонтувати дороги. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, в області протягом минулого тижня відремонтували ще 32 тис. м² дорожнього покриття.

На території Кременчуцького району роботи проводили на ділянках:

Пришиб — Кобелячок, Дмитрівка — Кобелячок — Кишеньки у Пришибській громаді;

Мостовівщина — Великі Кринки — Глобине у Глобинській громаді;

Семенівка — Оболонь — Горошине, Оболонь — Степанівка — Греблі у Семенівській громаді.

Цього тижня ремонт доріг у цих громадах ще триватиме, додає Пронін.

Нагадаємо, на ремонт сумнозвісної дороги у Піщаному із обласного бюджету планують виділити 10 млн грн.