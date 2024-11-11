Хотіли спалити гелікоптер, трансформаторну підстанцію та машину: правоохоронці затримали чергових паліїв

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 410 Коментарів: 1

Серед паліїв — житель Кременчука: його судитимуть за підпал військового автомобіля

Правоохоронці затримали чергових паліїв на Полтавщині, а також у сусідніх Кіровоградській та Черкаській областях. Про це інформують у пресслужбі Служби безпеки України.

Так, за попередніми даними, рецидивістом із Полтавщини виявився 26-річний житель Кременчука. Чоловік шукав легкого заробітку і в одному із телеграм-каналів натрапив на пропозицію щодо підпалу автомобіля.

Також правоохоронці з’ясували, що чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля.

У Кіровоградській області затримали трьох молодиків віком 17 та 18 років, яким потрапили на територію аеродрому і хотіли підпалити військовий гелікоптер. Також слідство встановило, що ці ж зловмисники мати на меті підпалити й одну з ключових електропідстанцій регіону. Затримали паліїв «на гарячому» під час спроби підпалу гелікоптера.

А на Черкащині правоохоронці затримали 34-річного місцевого жителя, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.

Усім затриманим повідомили про підозру за трьома статтями (відповідно до скоєних злочинів) Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Наразі усі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 20 жовтня у Кременчуці вночі намагалися підпалити автівку волонтерки з ДУК Лідії Подлєгаєвої.

А у ніч на 8 жовтня в Кременчуці неподалік зупинки громадського транспорту «Героїв Чорнобиля» згоріла машина кольору хакі.

Нещодавно пресслужба СБУ повідомила, що 28-річну мешканку міста Олександрії на Кіровоградщині позбавили волі на 6 років за підпал авто військових.

«Кременчуцький Телеграф» писав, як військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Вони придумали для паліїв незвичайне та повчальне покарання.

Цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери набули масового характеру. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.