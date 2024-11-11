Аварійні відключення світла на Полтавщині скасували — обленерго

Аварійні відключення світла на Полтавщині о 13.05 скасували. Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».
Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, на Полтавщині застосували графік аварійних відключень світла для 6 черг користувачів. Згодом у «Полтаваобленерго» повідомили, що ці відключення є превентивними і були застосовані для захисту обладнання, через можливу ракетну атаку внаслідок зльоту стратегічної авіації з аеродромів РФ та масштабну повітряну тривогу. Виліт літаків виявився тренувальним.
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