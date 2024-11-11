Минулого тижня у Кременчуці народилося 19 малюків

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 77

Майже всі діти з'явилися на світ у перинатальному центрі

За попередній тиждень, із 4 до 10 листопада, у Кременчуці народилися 19 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Дівчаток цього разу народилося більше — їх було 11, а хлопчиків — 8.

У Кременчуцькому перинатальному центрі народилося 17 малюків — 10 дівчаток та 7 хлопчиків. Ще один хлопчик та одна дівчинка з’явилися на світ у пологовому відділенні кременчуцької лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці народилася 31 дитина, у тому числі й двійня дівчаток.



