Минулого тижня у Кременчуці народилося 19 малюків

За попередній тиждень, із 4 до 10 листопада, у Кременчуці народилися 19 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Дівчаток цього разу народилося більше — їх було 11, а хлопчиків — 8.
У Кременчуцькому перинатальному центрі народилося 17 малюків — 10 дівчаток та 7 хлопчиків. Ще один хлопчик та одна дівчинка з’явилися на світ у пологовому відділенні кременчуцької лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці народилася 31 дитина, у тому числі й двійня дівчаток.
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