У Горішніх Плавнях змагалися найкращі юні баскетболісти області

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 78 Партнерський проєкт

Метою змагань є популяризація баскетболу в області, визначення стану розвитку цього виду спорту на Полтавщині та відбір гравців до збірної команди області для подальшої участі у всеукраїнських змаганнях

У вересні, в Горішніх Плавнях, на базі ДЮСШ № 3 провели чемпіонат Полтавщини з баскетболу серед юнаків 2011 року народження. Кращих виявляли серед команд із Полтави, Кременчука та Горішніх Плавнів. Гості відзначають високий рівень проведення змагань.

«Перша гра відбулася між командами з Кременчука та Полтави, де перемогла команда з обласного центру. Друга гра відбулася між командами з Горішніх Плавнів та Полтави, де також перемогли полтавчани. Третя гра була між вихованцями нашої ДЮСШ № 3 та кременчужанами, де перемогли баскетболісти з Кременчука, — повідомив тренер із баскетболу ДЮСШ № 3 Олег Запорожець. — За результатами змагань команда Полтави посіла перше місце, на другому команда з Кременчука, на третьому — з Горішніх Плавнів».

Як розповів Олег Запорожець, метою змагань є популяризація баскетболу в області, визначення стану розвитку цього виду спорту на Полтавщині та відбір гравців до збірної команди області для подальшої участі у всеукраїнських змаганнях. Представники баскетбольної спільноти відзначають організацію чемпіонату. Зокрема, головний суддя змагань, голова Полтавської обласної федерації баскетболу Сергій Ломан високо оцінив рівень проведення турніру в нашому місті.

«За останні 15 років це перші змагання такого рангу в Горішніх Плавнях, і мені приємно, що ще в одному місті з’явилася нагода проводити чемпіонати області. Усе це стало можливим завдяки тісній співпраці ДЮСШ № 3 та Полтавської обласної федерації баскетболу», — наголосив Сергій Ломан.

У відділенні баскетболу ДЮСШ № 3 запрошують на тренування дітей. Юнаків 2013-2014 років народження чекає на заняття тренер Іван Іванович Кравець: (097)799-70-86. Юнаків 2011 року народження запрошує на заняття з баскетболу тренер Олег Петрович Запорожець: (096) 776-29-08.