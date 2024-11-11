У Горішніх Плавнях змагалися найкращі юні баскетболісти області

Метою змагань є популяризація баскетболу в області, визначення стану розвитку цього виду спорту на Полтавщині та відбір гравців до збірної команди області для подальшої участі у всеукраїнських змаганнях
У вересні, в Горішніх Плавнях, на базі ДЮСШ № 3 провели чемпіонат Полтавщини з баскетболу серед юнаків 2011 року народження. Кращих виявляли серед команд із Полтави, Кременчука та Горішніх Плавнів. Гості відзначають високий рівень проведення змагань.
Як розповів Олег Запорожець, метою змагань є популяризація баскетболу в області, визначення стану розвитку цього виду спорту на Полтавщині та відбір гравців до збірної команди області для подальшої участі у всеукраїнських змаганнях. Представники баскетбольної спільноти відзначають організацію чемпіонату. Зокрема, головний суддя змагань, голова Полтавської обласної федерації баскетболу Сергій Ломан високо оцінив рівень проведення турніру в нашому місті.
У відділенні баскетболу ДЮСШ № 3 запрошують на тренування дітей. Юнаків 2013-2014 років народження чекає на заняття тренер Іван Іванович Кравець: (097)799-70-86. Юнаків 2011 року народження запрошує на заняття з баскетболу тренер Олег Петрович Запорожець: (096) 776-29-08.
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