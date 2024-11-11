Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Полтавщина, Відео, Сюжети

У Кременчуці Філіп Пронін представив нового керівника РДА Олександра Аленіна

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 289 Коментарів: 3

 

Олександр Аленін пообіцяв зробити Кременчуцький район одним із найкращих в Україні

Сьогодні, 11 листопада, у Кременчуці начальник Полтавської обласної державної адміністрації Філіпп Пронін представив працівникам райдержадміністрації, головам громад та керівникам районних силових органів нового начальника Кременчуцької районної державної адміністрації Олександра Аленіна.

Філіп Пронін подякував колишньому керівнику району Олегу Лєдніку та заступнику начальника РДА Адтему Даценку за плідну роботу у такий складний для України час. 

Він наголосив на тому, що новий керівник Кременчуцької РДА «людина з великим досвідом, яка орієнтується на місцевості та має військовий досвід».

Новий керівник Кременчуцької РДА Олександр Аленин заявив, що має на меті зробити район одним з найкращих не тільки в області, а й в України, використовуючи свій досвід. І робити він це буде спільно з головами громад та представниками органів державної влади на місцях.

 

— Обіцяю той досвід, який у мене є в управлінні, як підрозділами Національної гвардії, так і створені «з нуля» територіального управління служби судової охорони в Полтавській області буде використовуватися і на цій посаді. Я, зі свого боку, обіцяю повну взаємодію з усіма вами, і наше завдання — зробити так, щоб наш Кременчуцький район був одним з найкращих не тільки в області, а й в Україні. І ми разом зможемо цього досягти. Будемо спільно працювати, — заявив Олександр Аленін.

Його доповнив очільник Полтавської ОДА Філіп Пронін, зауваживши, що в області зараз є «багато питань, які потрібно вирішувати».

— Це і соціальні, і військові питання, і розвиток економіки. Особливо зараз, коли йде така активна мобілізація. Одне з головних завдань — це зберегти бізнес, допомогти громадам не втратити платників податків, щоб був такий синергічний розвиток, - зазначив керівник Полтавської ОДА.

 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 6 листопада призначив нового голову Кременчуцької районної державної адміністрації.- Олександра Аленіна.

Олександр Аленін має військове звання полковника. Він вісім років — з 2010 по 2018-й, командував військовою частиною 3059, яка з 2014 року входить до складу Національної гвардії України. Потім був переведений на вищу посаду й рік командував бригадою НГУ у Кривому Розі (в/ч 3011).

У серпні 2018 року Олександр Аленін отримав з рук Президента України Бойовий Прапор з почесним найменуванням бригади.

З 2020 року полковник Олександр Аленін очолював Територіальне управління Служби судової охорони у Полтавській області, яке створив практично «з нуля».

 

ПО ТЕМІ:

Зеленський призначив нового голову Кременчуцької РДА

Останній суд Кременчука перейшов під захист Служби судової охорони

У Кременчуці розпочала роботу Служба судової охорони

Екс-командир кременчуцьких нацгвардійців отримав Бойовий Прапор

Кременчуцький батальйон Нацгвардії змінив керівника

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Філіп Пронін Полтавська ОДА представлення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 3

4 750
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:09

Як там дорога у піщаному?


2 0
94
OLDTROLL:
Сьогодні, 12:53

Цитата: zzzzzz

Як там дорога у піщаному?

Треба для чиновників закрити дорогу на Полтаву,нехай всі їдуть через Піщане,може тоді зроблять...


2 0
1 139
Andron777:
Сьогодні, 13:39

Цитата: OLDTROLL
закрити дорогу на Полтаву
Не тільки на Полтаву, але і на Київ. Тоді може шось зрушиться. А взагалі то між селами доріг вже немає, одні напрямки та в кращому випадку ями засипані будівельним сміттям. Це поки великі дощі не пішли та морози не вдарили ще якось можна проїхати, а далі буде жах...


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх