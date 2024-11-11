У Кременчуці Філіп Пронін представив нового керівника РДА Олександра Аленіна

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 289 Коментарів: 3

Сьогодні, 11 листопада, у Кременчуці начальник Полтавської обласної державної адміністрації Філіпп Пронін представив працівникам райдержадміністрації, головам громад та керівникам районних силових органів нового начальника Кременчуцької районної державної адміністрації Олександра Аленіна.

Філіп Пронін подякував колишньому керівнику району Олегу Лєдніку та заступнику начальника РДА Адтему Даценку за плідну роботу у такий складний для України час.

Він наголосив на тому, що новий керівник Кременчуцької РДА «людина з великим досвідом, яка орієнтується на місцевості та має військовий досвід».

Новий керівник Кременчуцької РДА Олександр Аленин заявив, що має на меті зробити район одним з найкращих не тільки в області, а й в України, використовуючи свій досвід. І робити він це буде спільно з головами громад та представниками органів державної влади на місцях.

— Обіцяю той досвід, який у мене є в управлінні, як підрозділами Національної гвардії, так і створені «з нуля» територіального управління служби судової охорони в Полтавській області буде використовуватися і на цій посаді. Я, зі свого боку, обіцяю повну взаємодію з усіма вами, і наше завдання — зробити так, щоб наш Кременчуцький район був одним з найкращих не тільки в області, а й в Україні. І ми разом зможемо цього досягти. Будемо спільно працювати, — заявив Олександр Аленін.

Його доповнив очільник Полтавської ОДА Філіп Пронін, зауваживши, що в області зараз є «багато питань, які потрібно вирішувати».

— Це і соціальні, і військові питання, і розвиток економіки. Особливо зараз, коли йде така активна мобілізація. Одне з головних завдань — це зберегти бізнес, допомогти громадам не втратити платників податків, щоб був такий синергічний розвиток, - зазначив керівник Полтавської ОДА.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 6 листопада призначив нового голову Кременчуцької районної державної адміністрації.- Олександра Аленіна.

Олександр Аленін має військове звання полковника. Він вісім років — з 2010 по 2018-й, командував військовою частиною 3059, яка з 2014 року входить до складу Національної гвардії України. Потім був переведений на вищу посаду й рік командував бригадою НГУ у Кривому Розі (в/ч 3011).

У серпні 2018 року Олександр Аленін отримав з рук Президента України Бойовий Прапор з почесним найменуванням бригади.

З 2020 року полковник Олександр Аленін очолював Територіальне управління Служби судової охорони у Полтавській області, яке створив практично «з нуля».