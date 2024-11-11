У Полтаві поблизу дороги знайшли вибухівку — поліція

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Учора, 10 листопада, близько 10.00 у Полтаві поблизу дороги знайшли боєприпас. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, вибухівку на місці помітили перехожі. На місце прибули оперативники та вибухотехніки, гранату вилучили для проведення експертизи. Попередньо знайдена вибухівка — граната Ф-1.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція з'ясовує, звідки граната там взялася.

Нагадаємо, днями у мешканця Кременчуцького району поліції під час обшуку знайшла дві гранати.