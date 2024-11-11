У Лубнах горів приватний будинок: господар загинув

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 113

У суботу, 9 листопада, близько 7.00 у Лубнах сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинула людина. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, після того, як рятувальники вогонь загасили, у приміщенні знайшли тіло 51-річного господаря будинку. Загиблого відправили на експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу України.

Наразі усі причини та обставини події встановлюють слідчі

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці на Троїцькій внаслідок пожежі у квартирі загинула жінка.