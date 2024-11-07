У центрі Кременчука внаслідок пожежі у квартирі загинула жінка

Сьогодні, 7 листопада, близько 07.00 в одному з будинків на вулиці Троїцькій у Кременчуці сталася пожежа. Інформацію про це підтвердив пресофіцер Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій Владислав Дяченко.
Також він додав, що під час пожежі квартири загинула жінка.
Детальної інформації з місця події наразі немає.
Нагадаємо, учора, 6 листопада, внаслідок пожежі приватного будинку у селі Макухівка під Полтавою загинули дві жінки та 8-річна дитина.
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