У картинній галереї Наталії Юзефович відкрилась нова виставка живопису та графіки

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У картинній галереї Наталії Юзефович відкрилася персональна виставка живопису та графіки кременчуцької художниці Людмили Тихненко «Цей різнобарвний світ». 6 листопада майстриня представила понад 50 творів, виконаних в різних техніках і жанрах. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Виставка діятиме до 8 грудня. Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний — понеділок.

Адреса галереї: вул. Космічна, 9 (район Раківка, кінцева зупинка автобуса № 25, маршрутки № 2).