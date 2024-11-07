У центрі Кременчука відключатимуть воду

Сьогодні, 7 листопада, з 8.30, на 6 вулицях центральної частини Кременчука відключать холодне водопостачання. Працівники комунального підприємства «Кременчукводоканал» мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі на вулиці Перемоги. Про це повідомили на facebook-сторінці підприємства.
Адреси, де не буде води:
Роботи мають завершити до 17.00 цього ж дня, розповіли у «Кременчукводоканал».
Нагадаємо, комунальне підприємство «Кременчукводоканал» оголосило тендери на ремонти каналізаційних колекторів від вулиці Єднання України до вул. Юрія Руфа, 1-В та проспекті Свободи.
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