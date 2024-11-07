У центрі Кременчука відключатимуть воду

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 209

Після завершення ремонтних робіможливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води

Сьогодні, 7 листопада, з 8.30, на 6 вулицях центральної частини Кременчука відключать холодне водопостачання. Працівники комунального підприємства «Кременчукводоканал» мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі на вулиці Перемоги. Про це повідомили на facebook-сторінці підприємства.

Адреси, де не буде води:

вулиця Ігоря Сердюка, 2, 7;

вулиця Перемоги, 9/1, 17/6, 19/5, 32/3, 34, 42/8;

вулиця Соборна, 3, 3А;

вулиця Софіївська, 2/46;

вулиця Івана Мазепи, 2/34;

вулиця Гоголя, 10.

Роботи мають завершити до 17.00 цього ж дня, розповіли у «Кременчукводоканал».

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Кременчукводоканал» оголосило тендери на ремонти каналізаційних колекторів від вулиці Єднання України до вул. Юрія Руфа, 1-В та проспекті Свободи.