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У Кременчуці відкрили новий збір: збирають книги для вихованців Кременчуцької виховної колонії

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 75

 

Збирають книги у бібліотеці Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, а потім передадуть у бібліотеку колонії

Бібліотекарі Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії оголосили збір — збирають книги для бібліотеки Кременчуцької виховної колонії. Про це відкриття збору повідомляють організатори.

Акція має назву «Підліток — підлітку: подаруй з книгою шанс на нове життя!». 

Нині у Кременчуцькій виховній колонії перебувають 52 вихованці, і це єдина виховна колонія для підлітків, що лишилася на території України. Бібліотечний фонд закладу потребує книг українською мовою, тож працівники гуманітарно-технологічної академії вирішили допомогти зі збором.

Усі охочі можуть приносити книги до бібліотеки закладу освіти, якщо вони відповідають наступним вимогам:

  • книги виключно українською мовою;
  • розраховані на дітей середньої та старшої школи;
  • бажано ілюстровані та прості за змістом;
  • вітаються комікси, енциклопедії;
  • книги можуть бути нові або вживані в гарному стані.

За жанром це може бути психологічна, художньо-історична, патріотична, розвиваюча література, твори українських авторів або ті, що описують життя видатних людей України.

Книги приймають за адресою: м. Кременчук, вул. Валентини Федько, буд. 33, нижній корпус Полтавського обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія ім. А. С. Макаренка», читальна зала, з 9.00 до 16.00 (в інший час можна передати книги через працівників охорони закладу).
Триватиме акція зі збору книг до 30 листопада 2024 року включно.
У бібліотеці також просять приносити не відправляти книги поштою, а приносити безпосередньо у заклад.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: книги збір бібліотека виховна колонія
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