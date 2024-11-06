У Кременчуці відкрили новий збір: збирають книги для вихованців Кременчуцької виховної колонії

Збирають книги у бібліотеці Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, а потім передадуть у бібліотеку колонії
Бібліотекарі Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії оголосили збір — збирають книги для бібліотеки Кременчуцької виховної колонії. Про це відкриття збору повідомляють організатори.
Акція має назву «Підліток — підлітку: подаруй з книгою шанс на нове життя!».
Нині у Кременчуцькій виховній колонії перебувають 52 вихованці, і це єдина виховна колонія для підлітків, що лишилася на території України. Бібліотечний фонд закладу потребує книг українською мовою, тож працівники гуманітарно-технологічної академії вирішили допомогти зі збором.
Усі охочі можуть приносити книги до бібліотеки закладу освіти, якщо вони відповідають наступним вимогам:
За жанром це може бути психологічна, художньо-історична, патріотична, розвиваюча література, твори українських авторів або ті, що описують життя видатних людей України.
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