Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я, Гроші

У лікарні «Кременчуцькій» може з'явитися обладнання для утилізації медичних відходів

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 121

 

На ремонт приміщення під це обладнання планують виділити близько півтора мільйона гривень

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» невдовзі може з’явитися обладнання для знезараження медичних відходів. На ремонт приміщення, де буде встановлене обладнання, планують витратити близько півтора мільйона гривень. Про це стало відомо на засіданні бюджетної комісії 6 листопада.

На засіданні комісії розповіли, що ЛІЛ «Кременчуцька» стояла у черзі від Міністерства охорони здоров’я на отримання рентген-апарату. І у приміщенні, де він мав заходитися, мали зробити ремонт за ці ж 1,5 млн грн. Проте після ракетної атаки на лікарню «Охмадит» відбувся перерозподіл обладнання, тож цей апарат лікарня поки не отримає.

Проте медзаклад включений до програми МОЗу по забезпеченню обладнанням для проведення деконтамінації медичних відходів (процес їхнього знезараження та перетворення у побутові відходи). Завдяки встановленню такого обладнання у лікарні зменшиться навантаження на утилізацію відходів. Під розміщення цього обладнання уже знайшли приміщення на першому поверсі будівлі інфекційного відділення.

Тож члени комісії одноголосно проголосували за направлення коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення ремонту під встановлення цього обладнання у ЛІЛ «Кременчуцька».

Нагадаємо, нещодавно у лікарні «Кременчуцька» запрацювала сонячна електростанція. Також минулої п'ятниці медики лікарні показали, як у них працює новий ангіограф, а також розповіли, кому із пацієнтів проводитимуть процедури безоплатно.


1
Автор: Яна Гудзь
Теги: ЛІЛ «Кременчуцька» утилізація медичні відходи ремонт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх