У лікарні «Кременчуцькій» може з'явитися обладнання для утилізації медичних відходів

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На ремонт приміщення під це обладнання планують виділити близько півтора мільйона гривень

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» невдовзі може з’явитися обладнання для знезараження медичних відходів. На ремонт приміщення, де буде встановлене обладнання, планують витратити близько півтора мільйона гривень. Про це стало відомо на засіданні бюджетної комісії 6 листопада.

На засіданні комісії розповіли, що ЛІЛ «Кременчуцька» стояла у черзі від Міністерства охорони здоров’я на отримання рентген-апарату. І у приміщенні, де він мав заходитися, мали зробити ремонт за ці ж 1,5 млн грн. Проте після ракетної атаки на лікарню «Охмадит» відбувся перерозподіл обладнання, тож цей апарат лікарня поки не отримає.

Проте медзаклад включений до програми МОЗу по забезпеченню обладнанням для проведення деконтамінації медичних відходів (процес їхнього знезараження та перетворення у побутові відходи). Завдяки встановленню такого обладнання у лікарні зменшиться навантаження на утилізацію відходів. Під розміщення цього обладнання уже знайшли приміщення на першому поверсі будівлі інфекційного відділення.

Тож члени комісії одноголосно проголосували за направлення коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення ремонту під встановлення цього обладнання у ЛІЛ «Кременчуцька».

Нагадаємо, нещодавно у лікарні «Кременчуцька» запрацювала сонячна електростанція. Також минулої п'ятниці медики лікарні показали, як у них працює новий ангіограф, а також розповіли, кому із пацієнтів проводитимуть процедури безоплатно.



