Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Кременчуцької районної державної адміністрації. Ним став Олександр Аленін. Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті президента 6 листопада.
Раніше Аленін командував кременчуцькими нацгвардійцями та очолював Службу судової охорони Полтавської області.
Нагадаємо, 20 вересня Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Олександра Аленіна на посаду голови Кременчуцької районної державної адміністрації.
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