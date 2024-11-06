Завтра у Кременчуці не буде світла майже на сотні вулиць: де саме

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 491

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 7 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00: вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204

пров. Антіна Кущинського, 4-8

пров. Архипа Тесленка, 23, 29

проїзд Арсенальний, 1-24/35, 2

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А

вул. Вадима Кришталя, 32-63

вул. Вагонна

пров. Вагонобудівний, 2А

вул. Вільної України, 29-60

вул. Виноградна, 15-20

пров. Бондарський, 4-26

пров. Бригадирський, 3-19

б-р Автокразівський, 63

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Експресівська, 55-80

вул. Енергетиків, 11-75

вул. Героїв Маріуполя, 9-29

вул. Гайдамацька, 80, 147

пров. Гарматний, 3-22

пров. Герцена, 3-9Б

пров. Григорія Ашкаренка, 1-5

вул. Житлобудівна

проїзд Житлобудівний

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Іллі Мєчнікова, 3-10

туп. 1-й Хорольський, 5-18

туп. 2-й Хорольський, 9-20

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21

туп. 6-й Хорольський, 3-8

туп. 7-й Хорольський, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 28А, 36

вул. Капітана Трусова, 84, 86

вул. Кавказька, 1Б

вул. Космонавтів, 1А-36/17

вул. Кохнівська

вул. Криворудна, 16-20А

пров. Кар'єрний, 1/4-23

пров. Козачий, 2/7-23

пров. Курчанівський, 1-24

вул. Ліщинова, 17-23

пров. Межовий

пров. Миргородський, 2-11

вул. Марка Вовчка, 23-34

вул. Майора Пугача, 88

вул. Махоркова, 9/1-24А

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Нечуя Левицького, 15А-22

пров. Прибережний, 3-10А

проїзд Полтавський, 245-275

вул. Переяславська, 108,116/48

вул. Різдвяна, 18-45

вул. Размислова, 31-40

вул. Рудникова, 1-70/16

вул. Сержанта Мельничука, 16

вул. Сонячна, 3-45

туп. Сонячний, 38/12

пров. Стрілецький, 9-18

вул. Соломії Крушельницької, 44-79

вул. Чумацький Шлях, 125-129, 87-123А

пров. Чередницький, 5-8

вул. Червона Гірка, 23

вул. Українська, 5

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Романа Шухевича, 30, 31 З 8.00 до 18.00: вул. Виноградна, 15-56

вул. В.Івасюка, 31-86/46

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Франка, 4-40

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. М.Березовського, 7-45

вул. Насосна, 2/25-100

вул. Республіканська, 1-74, 107

вул. Рєпіна, 9/28-60/3

вул. Тупикова, 3-10

вул. Чехова, 1/13-35/9

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38,18,20/33

вул. Христини Алчевської, 2, 38

вул. Художня, 28-57/2

пров. Братів Майбородів, 2-5

пров. Василя Барки, 9-24

пров. Гарматний, 3-22

пров. І.Приходька, 3-24

пров. К.Ушинського, 1-14

пров. Крюківський, 4-12

пров. Насосний, 3-22

пров. Ф Мазуленка, 2/7-7

пров. Художній, 2-15

вул. Максима Березовського, 27-45

вул. Республіканська, 20-36

пров. Костянтина Ушинського, 1-12

вул. Гранітна, 5

пров. Захисний, 3-15

пров. Козачий, 24-34

туп. Козачий, 3-10/29. З 8.00 до 20.00: с. Потоки

с. Мала Кохнівка.

Поділитись новиною



