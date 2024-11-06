Завтра у Кременчуці не буде світла майже на сотні вулиць: де саме

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 491

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 7 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8
  • пров. Архипа Тесленка, 23, 29
  • проїзд Арсенальний, 1-24/35, 2
  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А
  • вул. Вадима Кришталя, 32-63
  • вул. Вагонна
  • пров. Вагонобудівний, 2А
  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Виноградна, 15-20
  • пров. Бондарський, 4-26
  • пров. Бригадирський, 3-19
  • б-р Автокразівський, 63
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Експресівська, 55-80
  • вул. Енергетиків, 11-75
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29
  • вул. Гайдамацька, 80, 147
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1-5
  • вул. Житлобудівна
  • проїзд Житлобудівний
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8
  • туп. 7-й Хорольський, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 28А, 36
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86
  • вул. Кавказька, 1Б
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17
  • вул. Кохнівська
  • вул. Криворудна, 16-20А
  • пров. Кар'єрний, 1/4-23
  • пров. Козачий, 2/7-23
  • пров. Курчанівський, 1-24
  • вул. Ліщинова, 17-23
  • пров. Межовий
  • пров. Миргородський, 2-11
  • вул. Марка Вовчка, 23-34
  • вул. Майора Пугача, 88
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Нечуя Левицького, 15А-22
  • пров. Прибережний, 3-10А
  • проїзд Полтавський, 245-275
  • вул. Переяславська, 108,116/48
  • вул. Різдвяна, 18-45
  • вул. Размислова, 31-40
  • вул. Рудникова, 1-70/16
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • вул. Сонячна, 3-45
  • туп. Сонячний, 38/12
  • пров. Стрілецький, 9-18
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-79
  • вул. Чумацький Шлях, 125-129, 87-123А
  • пров. Чередницький, 5-8
  • вул. Червона Гірка, 23
  • вул. Українська, 5
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. В.Івасюка, 31-86/46
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Франка, 4-40
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. М.Березовського, 7-45
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • вул. Республіканська, 1-74, 107
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Тупикова, 3-10
  • вул. Чехова, 1/13-35/9
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38,18,20/33
  • вул. Христини Алчевської, 2, 38
  • вул. Художня, 28-57/2
  • пров. Братів Майбородів, 2-5
  • пров. Василя Барки, 9-24
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. І.Приходька, 3-24
  • пров. К.Ушинського, 1-14
  • пров. Крюківський, 4-12
  • пров. Насосний, 3-22
  • пров. Ф Мазуленка, 2/7-7
  • пров. Художній, 2-15
  • вул. Максима Березовського, 27-45
  • вул. Республіканська, 20-36
  • пров. Костянтина Ушинського, 1-12
  • вул. Гранітна, 5
  • пров. Захисний, 3-15
  • пров. Козачий, 24-34
  • туп. Козачий, 3-10/29.

З 8.00 до 20.00:

  • с. Потоки
  • с. Мала Кохнівка.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень
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