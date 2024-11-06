Завтра у Кременчуці не буде світла майже на сотні вулиць: де саме
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 7 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204
- пров. Антіна Кущинського, 4-8
- пров. Архипа Тесленка, 23, 29
- проїзд Арсенальний, 1-24/35, 2
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А
- вул. Вадима Кришталя, 32-63
- вул. Вагонна
- пров. Вагонобудівний, 2А
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Виноградна, 15-20
- пров. Бондарський, 4-26
- пров. Бригадирський, 3-19
- б-р Автокразівський, 63
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Експресівська, 55-80
- вул. Енергетиків, 11-75
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Григорія Ашкаренка, 1-5
- вул. Житлобудівна
- проїзд Житлобудівний
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
- туп. 1-й Хорольський, 5-18
- туп. 2-й Хорольський, 9-20
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
- туп. 6-й Хорольський, 3-8
- туп. 7-й Хорольський, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 28А, 36
- вул. Капітана Трусова, 84, 86
- вул. Кавказька, 1Б
- вул. Космонавтів, 1А-36/17
- вул. Кохнівська
- вул. Криворудна, 16-20А
- пров. Кар'єрний, 1/4-23
- пров. Козачий, 2/7-23
- пров. Курчанівський, 1-24
- вул. Ліщинова, 17-23
- пров. Межовий
- пров. Миргородський, 2-11
- вул. Марка Вовчка, 23-34
- вул. Майора Пугача, 88
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Нечуя Левицького, 15А-22
- пров. Прибережний, 3-10А
- проїзд Полтавський, 245-275
- вул. Переяславська, 108,116/48
- вул. Різдвяна, 18-45
- вул. Размислова, 31-40
- вул. Рудникова, 1-70/16
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Сонячна, 3-45
- туп. Сонячний, 38/12
- пров. Стрілецький, 9-18
- вул. Соломії Крушельницької, 44-79
- вул. Чумацький Шлях, 125-129, 87-123А
- пров. Чередницький, 5-8
- вул. Червона Гірка, 23
- вул. Українська, 5
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
З 8.00 до 18.00:
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. В.Івасюка, 31-86/46
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Франка, 4-40
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. М.Березовського, 7-45
- вул. Насосна, 2/25-100
- вул. Республіканська, 1-74, 107
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Тупикова, 3-10
- вул. Чехова, 1/13-35/9
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38,18,20/33
- вул. Христини Алчевської, 2, 38
- вул. Художня, 28-57/2
- пров. Братів Майбородів, 2-5
- пров. Василя Барки, 9-24
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. І.Приходька, 3-24
- пров. К.Ушинського, 1-14
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. Насосний, 3-22
- пров. Ф Мазуленка, 2/7-7
- пров. Художній, 2-15
- вул. Максима Березовського, 27-45
- вул. Республіканська, 20-36
- пров. Костянтина Ушинського, 1-12
- вул. Гранітна, 5
- пров. Захисний, 3-15
- пров. Козачий, 24-34
- туп. Козачий, 3-10/29.
З 8.00 до 20.00:
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка.
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