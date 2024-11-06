На відновлення дороги у Піщаному з обласного бюджету планують виділити 10 млн гривень

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Така сума розрахована на відновлення дороги «у більш-менш проїзний стан» , сказав депутат облради Іван Москалик

Депутати Полтавської обласної ради планують виділити 10 млн гривень на поточний ремонт дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя — це стосується відрізка, що пролягає через село Піщане. Роботи мають виконати до початку зиму. Відповідне рішення озвучили депутати облради під час виїзного робочого засідання депутатської комісії у Піщаному 6 листопада, йдеться у сюжеті телеканалу ІРТ-Полтава.

Капітальний ремонт відрізка дороги, що пролягає у Піщаному, довжиною 5 км коштує понад 743 млн гривень, розповів заступник міського голови Кременчука, депутат Полтавської облради Іван Москалик з посиланням на інформацію з листа Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Агентство є балансоутримувачем цієї дороги.

— Написали, що для проведення поточного ремонту потрібно 20 млн грн, а за 10 млн гривень можуть привести у більш-менш проїзний стан, — сказав Москалик.

Надалі депутати планують «порушувати перед начальником Полтавської обласної військової адміністрації питання щодо виділення коштів на цю дорогу», сказав Москалик.

Дорога через Піщане: що відомо

Раніше Кременчуцька міськрада заявляла про значну кількість скарг кременчужан щодо стану національної автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя — це стосується відрізка, що пролягає через село Піщане. Цьогоріч 21 червня на розгляд кременчуцьким депутатам виносилось питання щодо прийняття звернення до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області щодо її ремонту.

Проте, тоді це питання зняли з розгляду. За словами міського голови Віталія Малецького, проєкт рішення потребував уточнень. Він тоді пообіцяв, що це питання розглянуть на наступному пленарному засіданні сесії міської ради. Надалі звернення депутати не підтримували. Віталій Малецький розповідав, що відрізок, який зазначений у зверненні, знаходиться не у Кременчуцькій громаді, а отже і опікуватись роботами має керівництво іншої громади. До питання ремонту дороги кременчуцькі депутати повернулися наприкінці жовтня і підтримали направлення звернення до відповідних структур.

Додамо, що у квітні цього року ексочільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповідав, що Служба автомобільних доріг не передбачала гроші на ремонт дороги через Піщане, але «пошук коштів триває».