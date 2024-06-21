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Кременчук, Дороги & Дурні

На сесії не розглянули звернення депутатів про ремонт дороги через села Кременчуцького району

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 352

Проєкт рішення наразі потребує уточнень

Звернення кременчуцьких депутатів щодо ремонту доріг через села Піщане, Садки та Кам’яні Потоки зняли з розгляду на сесії міськради. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії Кременчуцької міської ради 21 червня. 

Відомо, що депутати планували звернутись до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України і Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області щодо ремонту національної автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь. Проєкт рішення і саме звернення опублікували на сайті міської ради 20 червня.

Втім їх зняли з порядку денного сесії міськради за 21 червня. 

За словами міського голови Віталія Малецького, проєкт рішення наразі потребує уточнень. Його мають розглянути на наступному пленарному засіданні сесії міської ради, пообіцяв Малецький. 

— Наша юрисдикція — це місто Кременчук. Ми відповідаємо за територіальну громаду Кременчука і за їх мешканців. Так, їх дійсно зачіпає проблема, що Служба не виконує свою роботу на територіях інших населених пунктах, інших громадах, — сказав мер.

Депутат Олександр Роженко зазначив, що кременчуцькі депутати вже неодноразово підтримували звернення, що не стосуються Кременчуцької громади. Він додав, що «це так чи інакше стосується громади»

Як заявив депутат і автор звернення Олександр Плескун, проєкт рішення «оформлений належним чином» і додав, що «по цьому питанню треба тиснути і звертатись до відповідних інстанцій для найскорішого проведення робіт»

Водночас депутати не підтримали пропозицію Олександра Роженка про включення звернення назад у порядок денний. За це проголосувало всього 15 депутатів. 

Нагадаємо, раніше ексочільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповідав, що Служба автомобільних доріг не передбачала гроші на ремонт дороги через Піщане, але «пошук коштів триває».

ПО ТЕМІ:

Одразу за Кременчуком у Піщаному «закінчилися» дороги

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Піщане дорога ремонт
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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