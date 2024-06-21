Поліція розслідує ДТП на Полтавщині, в якій травмувалася пасажирка

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20 червня близько 11.30 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський неподалік села Вили Новооржицької тергромади Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Lexus, під керуванням 57-річного водія, з'їхав з проїзної частини дороги та влетів у пагорб. Унаслідок ДТП 46-річна пасажирка легковика отримала травми, її доставили у Лубенську лікарню інтенсивного лікування.

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Причини та обставини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, що нещодавно між Щербаками та Потоками сталася ДТП.



