Підсумки навчального року у школах естетичного виховання Горішніх Плавнів

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 122 Партнерський проєкт

Діти, які брали участь та здобували перемоги в художніх заходах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів та відмінно навчалися, були відзначені Подяками адміністрації закладу естетичного виховання

Випускний вечір учнів музичної школи відбувся 31 травня в актовій залі закладу. Його учасниками стали викладачі, учні, їхні батьки. Привітати випускників із завершенням навчання завітала начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська.

З вітальною промовою до присутніх звернувся директор музичної школи Анатолій Головня. Він зазначив, що із 19 випускників цього року дев’ять — відмінники. Анатолій Головня подякував вихованцям за старанність, активну участь у конкурсах різного рівня, концертних програмах за межами музичного закладу, за любов до музики. А викладачам — за терпіння й те, що «робили все можливе, аби виконати важливу місію навчання майстерності й наполегливості вихованців, прищеплення смаку до музичного мистецтва».

Окрему вдячність Анатолій Головня висловив воїнам-захисникам, які «боронять наш спокій, забезпечують можливість працювати, навчати дітей музиці». Також подякував міській адміністрації на чолі з мером Дмитром Биковим за підтримку закладу, заохочення талановитих учнів і педагогів. Ірина Зеленська привітала колектив закладу із завершенням навчання. Вона зазначила, що навчальний рік для музичної школи був результативним: 37 учнів спільно із 17 педагогами здобули понад 90 перемог в обласних, всеукраїнських та міжнародних музичних конкурсах. Успішні учасники творчих змагань та їхні наставники отримають грошову винагороду з місцевого бюджету на церемонії нагородження обдарованих дітей «Твоє майбутнє, Горішні Плавні-2024». У травні були виділені фінансові ресурси із бюджету громади на облаштування музичних кабінетів.

Зі словами вдячності до викладачів звернулася мати однієї з випускниць Світлана Заїка.

«Від імені усіх батьків вітаю весь педагогічний колектив закладу на чолі з Анатолієм Головнею з випуском-2024. Дякую вам за турботу і любов, якою ви огортали наших дітей протягом усіх років навчання. Низький уклін вам за талант, яким ви ділилися з нашими дітьми. Бажаю не втрачати жаги до своєї роботи, доброго здоров’я, натхнення. А випускникам — йти до своєї мети і ніколи не забувати свою музичну школу», — наголосила мати випускниці.

Свідоцтва про закінчення музичної школи випускникам вручила Ірина Зеленська разом з Анатолієм Головнею. У святковій концертній програмі прозвучали різні твори у виконанні юних музикантів. Зокрема, виступила Поліна Колесник (викладачка Неллі Бугуєва). Піаністка виконала «Елегію» Арно Бабаджаняна. У виконанні гітариста Ярослава Гуземи (викладач Антон Базилевич) прозвучав «Кубинський танець» Анатолія ельдинського в обробці Юрія Шевченка.

Випускний для вихованців художньої школи провели в останній день травня. На нього прибули начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська та головний спеціаліст відділу Марина Сидорчук. Цього року в школі налічується 40 випускників, 12 із них навчання закінчили з відзнакою. Ірина Зеленська привітала колектив художньої школи, випускників із завершенням навчання, побажала їм «не втрачати зв’язок із мистецтвом, не зупинятися на досягнутому, примножувати здобуті знання і вміння, втілювати в життя заповітні мрії». Гостя подякувала педагогічному колективу на чолі з директоркою Ольгою Чередніченко за професійність, вихованцям — за старанність і натхненність, батькам — за розуміння й підтримку дітей.

Своєю чергою Ольга Чередніченко привітала свій колектив педагогів та учнів-випускників із завершенням навчання, побажала міцного здоров’я, творчих успіхів, наснаги.

«Продовжуйте відкривати для себе світ мистецтва, пронесіть любов до художньої творчості через усе своє життя», — закликала випускників очільниця школи.

Затим Ірина Зеленська разом з Ольгою Чередніченко вручили випускникам свідоцтва про початкову художню освіту.

Від імені батьків випускників привітали всіх зі святом Маргарита Старушко та Ніна Дорожко. Вони подякували міській адміністрації за системну підтримку художньої школи, де діти реалізовують творчий потенціал. Також висловили вдячність педагогічному колективу школи й окремо її директорці за «організацію виставок, за особливу творчу атмосферу, яка панує в закладі».

Діти, які брали участь та здобували перемоги в художніх заходах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів та відмінно навчалися, були відзначені Подяками адміністрації закладу естетичного виховання. В актовій залі закладу відкрилася виставка понад 50 робіт випускників, виконаних у 12 художніх техніках із різних матеріалів.