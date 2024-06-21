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Знищення березового гаю у парку Миру продовжується

Сьогодні, 14:50 Переглядів: 474

 

Уже протягом кількох днів у кременчуцькому парку Миру пиляють дерева. У тому числі обпилюють і молоді берези у гаю, який так полюбився містянам

У кременчуцькому парку продовжують пиляти дерева. Обпилюють також і молоді берези у гаю, під кронами яких уже звикли відпочивати містяни. Наші читачі обурюються і надсилають нам фотографії, на їхню думку, по-варварськи обрізаних дерев.

 

Учора «Кременчуцький Телеграф» писав, як за останній рік у парку Миру спиляли майже половину дерев у березовому гаю.

У кременчуцькому парку Миру продовжують вирубувати березовий гай — за останній рік спиляли половину дерев

Це місце вже важко назвати гаєм, адже там залишилася лише 31 береза. Втім, знищення цього затишного місця у парку продовжується. Учора там спиляли верхівки двох беріз, а сьогодні ця робота продовжується. Обпиляли ще декілька берізок.

Коронування дерев зазвичай проводять на вулицях міст. Навіщо обрізати верхівки дерев всередині парку? І чи переживуть вони це? Про це ми спитали у кандидатки біологічних наук, доцентки Кременчуцького національного університету Надії Гальченко.

На наше питання, що пані Надія думає про кронування дерев у парку, науковиця відповіла одним словом:

— Жахіття! У нашому місті, та і в країні загалом, поняття кронування знецінене і перекручене. Кронувати дерева мають або у декоративних цілях для надання кроні дерева певної форми, або ж у практичних цілях — для зниження вітровальності дерева чи підготовці дерев до зими. Тоді обрізають слабкі й пошкоджені гілки та позбавляють дерева від великих V-подібних гілок.

Надія Гальченко також стверджує, що кронувати не можна усі підряд дерева.

— Якщо ми говоримо про тополю, то вона кронування пересе нормально. А от каштан після кронування з великою ймовірністю може загинути. Берези ж не можна кронувати взагалі. Щоб на березі з’явилися гілки, які варто спиляти, має пройти років 70. Якщо дійсно обпилюють сухі, пошкоджені гілки — не питання. Але у нас часто трапляється так, що молоді гілки навіщось кронували, а сухі верхівки так і залишились… 

Також науковиця стверджує, що після кронування дерев зрізи обов’язково потрібно обробляти.

— Необроблений зріз — це осередок для захворювання дерева. Кілька разів пройдуть дощі, заведуться шкідники — і все, дерево загине.

 

Кременчужанам, які звикли ледь не щодня гуляти у парку Миру та милуватися березовим гаєм, болять обрізані верхівки дерев.

— Сьогодні прогулювалася по парку Мира і побачила, як продовжують знищувати берізки. Спилюють верхівки дерев у березовому гаю. Напевно, сподіваються що вони після такого знущання засохнуть і гай можна буде допиляти, звільнивши місце під атракціони. А можливо, комусь потрібні березові дрова. Для сауни вони найкращі, — жаліється нам кременчужанка Тетяна.
Фото: читачка Тетяна

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» взяв коментар з приводу обпилювання дерев у директора парку Миру Віталія Добрунова. За його словами, обпилюють тільки аварійні гілки та дерева, аби убезпечити відвідувачів парку від травмування.


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Автор: Яна Гудзь Фото: читачка Тетяна
Теги: парк Мира береза дерева кронування
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