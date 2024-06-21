Знищення березового гаю у парку Миру продовжується

Уже протягом кількох днів у кременчуцькому парку Миру пиляють дерева. У тому числі обпилюють і молоді берези у гаю, який так полюбився містянам
У кременчуцькому парку продовжують пиляти дерева. Обпилюють також і молоді берези у гаю, під кронами яких уже звикли відпочивати містяни. Наші читачі обурюються і надсилають нам фотографії, на їхню думку, по-варварськи обрізаних дерев.
Учора «Кременчуцький Телеграф» писав, як за останній рік у парку Миру спиляли майже половину дерев у березовому гаю.
Це місце вже важко назвати гаєм, адже там залишилася лише 31 береза. Втім, знищення цього затишного місця у парку продовжується. Учора там спиляли верхівки двох беріз, а сьогодні ця робота продовжується. Обпиляли ще декілька берізок.
Коронування дерев зазвичай проводять на вулицях міст. Навіщо обрізати верхівки дерев всередині парку? І чи переживуть вони це? Про це ми спитали у кандидатки біологічних наук, доцентки Кременчуцького національного університету Надії Гальченко.
На наше питання, що пані Надія думає про кронування дерев у парку, науковиця відповіла одним словом:
Надія Гальченко також стверджує, що кронувати не можна усі підряд дерева.
Також науковиця стверджує, що після кронування дерев зрізи обов’язково потрібно обробляти.
Кременчужанам, які звикли ледь не щодня гуляти у парку Миру та милуватися березовим гаєм, болять обрізані верхівки дерев.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» взяв коментар з приводу обпилювання дерев у директора парку Миру Віталія Добрунова. За його словами, обпилюють тільки аварійні гілки та дерева, аби убезпечити відвідувачів парку від травмування.
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