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Що робити з полуницею після плодоносіння: готуємося для гарного врожаю на наступний рік

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 250

Врожай полуниці вже зібрали. Саме час подбати про врожай наступного року. Для цього варто приділити увагу кущам полуниці

Як обрізати полуницю

Приблизно через 10-12 днів після збирання врожаю потрібно видалити старе, відмерле листя на полуниці та вуса, які ви не збираєтеся використовувати для розмноження, засохлі квітконоси. Тобто провести санітарну обрізку.

На рослині необхідно залишити два-три свіжих, молодих листочки, що знаходяться в центрі розетки. Зрізати все листя важливо ще й для полегшення боротьби зі шкідниками чи хворобами. Бажано залишити «пеньочки» приблизно два-три см завдовжки.

Чим підживити полуницю після плодоношення

Після того, як зібрано врожай полуниці та проведено обрізку листя, полуницю потрібно удобрити азотом, щоб вона наростила листя до зими і перезимувала у такому вигляді.

Можна використовувати Карбамід (1 ч. л на 10 л води) або комплексне добриво зі значним вмістом азоту (1 ст. л на 10 л води).

Також підійде рідке добриво на основі попелу. Для цього беремо 1-1,5 склянки попелу, розводимо в 10 л води й настоюємо один-два дні. Потім отриманий розчин нейтралізуємо, додаючи до нього 9% оцет. Таке підживлення краще використовувати в кінці літа або восени.

Полив

Також полуницю після плодоношення потрібно не забувати поливати. Якщо періодично йде дощ, полив потрібно проводити раз на тиждень, а якщо погода спекотна — раз на п’ять днів.

Особливу увагу потрібно приділити також ремонтантній полуниці — сорту, який отримав свою назву за здатність давати кілька врожаїв на рік (з кінця травня до перших заморозків). Таку полуницю після першого плодоношення необхідно мінімально обрізати (видалити пошкоджене листя), обробити, якщо потрібно, від шкідників, та внести добрива. У липні ремонтантну полуницю можна підживити Карбамідом, а за два-три тижні — комплексним добривом.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: полуниця догляд літо город врожай
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