У кременчуцькому парку Миру продовжують вирубувати березовий гай — за останній рік спиляли половину дерев

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 291

«Кременчуцький Телеграф» намагався з’ясувати, навіщо у парку та поруч з ним вирубують берези

Парк Миру — одне з найкращих місць для відпочинку в Кременчуці. Тут є багато цікавих локацій як для дітей, так і для дорослих. Діти полюбляють бавитися на атракціонах, дитячому майданчику та автомістечку. А дорослих приваблює альтанка на вершині пагорба, з якої відкриваються чудові краєвиди міста, музей військової техніки та єдиний в Україні Гонг Миру. Є ще спортивний майданчик з тренажерами, меморіальний комплекс військовим частинам, які звільняли Кременчук від нацистських загарбників у 1943 році, алея Героїв праці та алея Праведників.

Паркові доріжки зазвичай прибрані, лави пофарбовані, газони підстрижені — усе завжди дуже охайно. І окремо серед затишних місць парку варто також виділити алею Сакур та чудовий березовий гайок, розташований поруч із центральною алеєю парку.

Однак наразі це місце вже можна називати не березовим гаєм, а групою беріз — за останній рік тут спиляли майже половину дерев.

Спиляні дерева у липні 2023 року

Почалося масове знесення беріз у липні минулого року — тоді спиляли перші 11 дерев. Про це нашій редакції розповів кременчужанин Олександр, який живе на вулиці Миру у будинку напроти парку.

Спиляні дерева у липні 2023 року

— У березні 2024 року я нарахував у березовому гаю 23 пеньки і ще майже з десяток лунок, які, вірогідно, утворилися через викорчовування пеньків від спиляних дерев. Судячи по пенькам — усі дерева були цілком здорові, — говорить нам небайдужий кременчужанин.

Проте на цьому адміністрація парку не зупинилася і цими днями спилили ще три берізки. На траві добре видно тирсу та свіжі пеньки, які свідчать, що знесені дерева були цілком здорові.

Пеньки від спиляних дерев у червні 2024 року

Пеньки від спиляних дерев у червні 2024 року

Тож, за словами нашого читача, з невідомих причин спиляли майже половину усіх берізок, які росли у цьому чудовому куточку парку Миру. У березовому гаю чи то місці, де він раніше був, залишилася лише 31 береза.

Березовий гай зараз

Березовий гай зараз

Чи планують зносити берези й надалі? Про це ми спитали у директора парку Миру Віталія Добрунова.

За словами пана Віталія, дерева у парку та поблизу пиляли учора і продовжують пиляти й сьогодні. Але мова йде лише про аварійні дерева — таким чином він дбає про безпеку відвідувачів парку, аби у разі чого їх не травмували падаючі сухі гілки з дерев.

— Наразі у мене на руках є складений акт, відповідно до якого маємо кронувати та спиляти повністю 17 аварійних дерев. Серед них і 4 берези. Усе це ми робимо задля безпеки громадян, щоб їм не страшно було у нашому парку під аварійними деревами відпочивати.

Берези зносять і на вулиці Миру вздовж парку

Останнім часом берези спилюють не тільки у парку Миру, а й поруч із ним. Вздовж вулиці Миру дерева висаджені з обох боків. З боку багатоповерхівок — тополі, які доволі старі й деякі з них можуть бути небезпечними. А з боку парку Миру дорога засаджена березами, які у порівнянні з тополями зовсім невеликі й не становлять ніякої небезпеки.

Вулиця Миру у березні 2024 року

Спиляні дерева на вулиці Миру у березні 2024 року

Утім, на вулиці Миру спилюють саме березки, що ростуть вздовж парку Миру, а не тополі. Ми нарахували 16 пеньків, з них три ще зовсім свіжі — навколо розкидана тирса.

Спиляні дерева на вулиці Миру зараз

Спиляні дерева на вулиці Миру зараз

Віталій Добрунов підтвердив, що пиляють дерева й на вулиці Миру. Проте, за його словами, спилюють тільки аварійні сухі гілки, тобто проводять кронування.

— Так, пиляємо. Чіпляємо огороджувальну стрічку, виставляємо конуси, люди-наглядачі там також стоять. І обпилюємо сухі гілки знову ж відповідно до того самого акту. Бо багато мешканців ставлять свої автомобілі на дорозі прямо під деревами. Ми уже безліч разів просили їх цього не робити, а паркуватися у спеціально відведених місцях. А так гілки обпилюємо, щоб сухі гілки на людей та машини не падали. Про їхні ж здоров’я та безпеку у першу чергу і дбаємо.