Парк Миру — одне з найкращих місць для відпочинку в Кременчуці. Тут є багато цікавих локацій як для дітей, так і для дорослих. Діти полюбляють бавитися на атракціонах, дитячому майданчику та автомістечку. А дорослих приваблює альтанка на вершині пагорба, з якої відкриваються чудові краєвиди міста, музей військової техніки та єдиний в Україні Гонг Миру. Є ще спортивний майданчик з тренажерами, меморіальний комплекс військовим частинам, які звільняли Кременчук від нацистських загарбників у 1943 році, алея Героїв праці та алея Праведників.
Паркові доріжки зазвичай прибрані, лави пофарбовані, газони підстрижені — усе завжди дуже охайно. І окремо серед затишних місць парку варто також виділити алею Сакур та чудовий березовий гайок, розташований поруч із центральною алеєю парку.
Однак наразі це місце вже можна називати не березовим гаєм, а групою беріз — за останній рік тут спиляли майже половину дерев.
Почалося масове знесення беріз у липні минулого року — тоді спиляли перші 11 дерев. Про це нашій редакції розповів кременчужанин Олександр, який живе на вулиці Миру у будинку напроти парку.
Проте на цьому адміністрація парку не зупинилася і цими днями спилили ще три берізки. На траві добре видно тирсу та свіжі пеньки, які свідчать, що знесені дерева були цілком здорові.
Тож, за словами нашого читача, з невідомих причин спиляли майже половину усіх берізок, які росли у цьому чудовому куточку парку Миру. У березовому гаю чи то місці, де він раніше був, залишилася лише 31 береза.
Чи планують зносити берези й надалі? Про це ми спитали у директора парку Миру Віталія Добрунова.
За словами пана Віталія, дерева у парку та поблизу пиляли учора і продовжують пиляти й сьогодні. Але мова йде лише про аварійні дерева — таким чином він дбає про безпеку відвідувачів парку, аби у разі чого їх не травмували падаючі сухі гілки з дерев.
— Наразі у мене на руках є складений акт, відповідно до якого маємо кронувати та спиляти повністю 17 аварійних дерев. Серед них і 4 берези. Усе це ми робимо задля безпеки громадян, щоб їм не страшно було у нашому парку під аварійними деревами відпочивати.
Останнім часом берези спилюють не тільки у парку Миру, а й поруч із ним. Вздовж вулиці Миру дерева висаджені з обох боків. З боку багатоповерхівок — тополі, які доволі старі й деякі з них можуть бути небезпечними. А з боку парку Миру дорога засаджена березами, які у порівнянні з тополями зовсім невеликі й не становлять ніякої небезпеки.
Утім, на вулиці Миру спилюють саме березки, що ростуть вздовж парку Миру, а не тополі. Ми нарахували 16 пеньків, з них три ще зовсім свіжі — навколо розкидана тирса.
Віталій Добрунов підтвердив, що пиляють дерева й на вулиці Миру. Проте, за його словами, спилюють тільки аварійні сухі гілки, тобто проводять кронування.
Нагадаємо, у лютому «Кременчуцький Телеграф» промоніторив стан дерев у парку «Кагамлицький» (колишній парк Воїнів-інтернаціоналістів). Тоді заступник директора комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» Юрій Самойленко розповів нам, що дерева руйнуються внаслідок непокритої кореневої системи та хвороб і шкідників. Тому через це дерева й доводиться кронувати або спилювати повністю.
До речі, Гонг Миру в Кременчуці встановили 21 вересня 2010 року.
Торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» провів огляд парку Миру у Кременчуці:
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