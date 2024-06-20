Медальні здобутки веслувального клубу «Гірник» дають надії на олімпійські успіхи

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 92 Партнерський проєкт

Змагання на Кубок світу з веслування на байдарках і каное відбулися в польському місті Познані 24-26 травня. Як повідомили у Федерації каное України (ФКУ), національна збірна команда України здобула на цьому турнірі чотири золоті, три срібні та три бронзові нагороди, посівши четверте командне місце в медальному заліку.

Представниця ВК «Гірник» Людмила Лузан разом з Анастасією Рибачок виборола срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 м, програвши лише олімпійським чемпіонкам з Китаю. Наші спортсменки почали виступати разом після майже дворічної перерви і відразу стали призерками престижних змагань. У ранкових фіналах третього дня Кубка світу Людмила Лузан здобула золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 200 м (олімпійська дистанція).

Відеозапис ФКУ свідчить, як важко була здобута ця перемога: човни йшли буквально впритул один до одного. У коментарях написали про «неймовірну боротьбу» та «чергову щільну гонку».

«В Україні йде війна, та попри все ми боремося і показуємо, що ми сильні всюди», — сказала Людмила Лузан після перемоги журналістам.

Ще один спортсмен «Гірника» Дмитро Янчук здобув «бронзу» у каное-одиночці на дистанції 5000 м.

«Медаль діставалася важко, бо не розраховував, що буде довга перебіжка: 150 метрів потрібно було подолати з човном — і так п’ять разів, а на водну ділянку припадало тільки 400 метрів, — розповів «Хронікам тижня» Дмитро Янчук. — Така довга дистанція на кросі з човном трохи мене вимотала».

Також спортсмен зауважив, що польські каноїсти-марафонці «тренували такий крос із човном, тому дісталися фінішу раніше». Тож тепер він на тренувальному зборі буде вдосконалювати свій крос із човном.

«Це був останній, перевірочний старт перед Олімпіадою, і невдовзі ми починаємо підготовку до неї, — наголосив заслужений тренер України, наставник спортсменів ВК «Гірник» Микола Мацапура. — Разом із Людмилою Лузан та Анастасією Рибачок будемо тренуватися на олімпійській базі в Конча-Заспі».

На змаганнях у Познані, зазначив тренер, «було дуже багато четвертих місць». Зокрема, непогано показала себе Людмила Кукліновська, яка посіла четверте місце в байдарці-двійці на 200 м. Павло Алтухов здобув такий же результат у каное-двійці на 500 м та у каное-одиночці на 1000 м. Микола Мацапура зауважив, що його вихованець «може виступати набагато сильніше». Дмитро Янчук та Тарас Міщук також посіли четверте місце в каное-двійці на 1000 м. Крім того, Тарас Міщук прийшов четвертим у каное-одиночці на 200 м.