Медальні здобутки веслувального клубу «Гірник» дають надії на олімпійські успіхи

Змагання на Кубок світу з веслування на байдарках і каное відбулися в польському місті Познані 24-26 травня. Як повідомили у Федерації каное України (ФКУ), національна збірна команда України здобула на цьому турнірі чотири золоті, три срібні та три бронзові нагороди, посівши четверте командне місце в медальному заліку.
Представниця ВК «Гірник» Людмила Лузан разом з Анастасією Рибачок виборола срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 м, програвши лише олімпійським чемпіонкам з Китаю. Наші спортсменки почали виступати разом після майже дворічної перерви і відразу стали призерками престижних змагань. У ранкових фіналах третього дня Кубка світу Людмила Лузан здобула золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 200 м (олімпійська дистанція).
Відеозапис ФКУ свідчить, як важко була здобута ця перемога: човни йшли буквально впритул один до одного. У коментарях написали про «неймовірну боротьбу» та «чергову щільну гонку».
Ще один спортсмен «Гірника» Дмитро Янчук здобув «бронзу» у каное-одиночці на дистанції 5000 м.
Також спортсмен зауважив, що польські каноїсти-марафонці «тренували такий крос із човном, тому дісталися фінішу раніше». Тож тепер він на тренувальному зборі буде вдосконалювати свій крос із човном.
На змаганнях у Познані, зазначив тренер, «було дуже багато четвертих місць». Зокрема, непогано показала себе Людмила Кукліновська, яка посіла четверте місце в байдарці-двійці на 200 м. Павло Алтухов здобув такий же результат у каное-двійці на 500 м та у каное-одиночці на 1000 м. Микола Мацапура зауважив, що його вихованець «може виступати набагато сильніше». Дмитро Янчук та Тарас Міщук також посіли четверте місце в каное-двійці на 1000 м. Крім того, Тарас Міщук прийшов четвертим у каное-одиночці на 200 м.
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