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Кременчук, Споживач

На Кременчуччині подорожчали олія та гречка, а подешевшали картопля та дизель — моніторинг цін

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 87

 

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення чи завищення цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 19 червня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали олія соняшникова, крупа гречана, молоко та буряк. А подешевшали рання картопля, сіль та дизельне пальне.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, більшість ранніх овочів, сезонних ягід та фруктів хоч і дешевшають, але не підпадають під моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

  • буряк — на 3,05 грн за кг;
  • олія соняшникова — на 1,55 грн за літр;
  • крупа гречана — на 1,50 грн за кг;
  • молоко — на 0,80 грн за 0,9 л;
  • сметана 15% — на 0,50 грн за 0,4 кг;
  • яйця курячі — на 0,50 грн за десяток;
  • борошно пшеничне — на 0,30 грн за кг;
  • цукор — на 0,25 грн за кг;
  • бензин — на 0,15 грн за літр.

подешевшали:

  • картопля рання — на 6,85 грн за кг;
  • сіль — на 0,60 грн за кг;
  • дизель — на 0,50 грн за літр.

Зазначимо, що на початку червня фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області виявили завищені ціни на продукти у Кременчуці. Про це повідомили у пресслужбі управління.

Спеціалісти проаналізували місця торгівлі соціально значущими продуктами у Кременчуці та Пирятинській громаді й на п’яти об'єктах виявили перевищення цін на деякі товари.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари у місті. Так, станом на 11 червня у Кременчуці подешевшали ранні овочі, а подорожчав бензин та яйця.

 

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На Кременчуччині подорожчали бензин та яйця, а подешевшали ранні овочі – моніторинг цін

Ціни на деякі продукти у Кременчуці завищені — Держпродспоживслужба 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Держпродспоживслужба моніторинг цін ціни
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