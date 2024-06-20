На Кременчуччині подорожчали олія та гречка, а подешевшали картопля та дизель — моніторинг цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 19 червня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.
За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали олія соняшникова, крупа гречана, молоко та буряк. А подешевшали рання картопля, сіль та дизельне пальне.
Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, більшість ранніх овочів, сезонних ягід та фруктів хоч і дешевшають, але не підпадають під моніторинг цін.
Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень
подорожчали:
подешевшали:
Зазначимо, що на початку червня фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області виявили завищені ціни на продукти у Кременчуці. Про це повідомили у пресслужбі управління.
Спеціалісти проаналізували місця торгівлі соціально значущими продуктами у Кременчуці та Пирятинській громаді й на п’яти об'єктах виявили перевищення цін на деякі товари.
У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари у місті. Так, станом на 11 червня у Кременчуці подешевшали ранні овочі, а подорожчав бензин та яйця.
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